Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İşte canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla sürerken Fenerbahçe, Kadıköy’de Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 7 puanla 15. sırada yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kritik bir sınava çıkacak. Mücadele, 27 Kasım Perşembe saat 20.45’te TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Kadıköy’de zorlu gece
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele, Fenerbahçe için Avrupa’daki yükselişini sürdürme fırsatı taşıyor. Hem grup puan durumu hem de son haftalara girilirken oluşan rekabet, karşılaşmaya ayrı bir önem kazandırıyor. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta Kadıköy atmosferi Fenerbahçe’nin en büyük kozlarından biri olacak.
Avrupa’da 295. sınav
Fenerbahçe, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 295. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler bugüne kadar Avrupa sahnesinde 294 maç oynadı; bunların 116’sını kazandı, 115’ini kaybetti ve 63’ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip filelere toplam 401 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 416 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi’nde etkili performans
2009’dan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanan turnuvada Fenerbahçe’nin istatistikleri dikkat çekici. Bu kulvarda 98 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, 48 galibiyet, 29 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Avrupa Ligi’nde üretilen 140 gole karşılık Fenerbahçe kalesi 100 kez sarsıldı.
Kadıköy’de Avrupa’ya duvar ören takım
Son yıllarda iç saha maçlarında oldukça güçlü bir görüntü çizen Fenerbahçe, Kadıköy’de adeta Avrupa’ya karşı bir duvar örmüş durumda. 2022’de Dinamo Kiev karşısında yaşanan yenilginin ardından evinde çıktığı 26 Avrupa maçında yalnızca 3 kez mağlup olan Fenerbahçe, bu periyotta 18 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Rennes, Lille, Manchester United ve Benfica gibi Avrupa devleriyle başa baş mücadele eden sarı-lacivertliler; Sevilla, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Feyenoord ve Nice gibi ekipleri Kadıköy’de mağlup etmeyi başardı.
Dört teknik adam, tek bir hedef
Fenerbahçe’nin son dönem Avrupa iç saha yolculuğunda dört teknik adamın imzası bulunuyor: Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve son olarak Domenico Tedesco.
Özellikle Tedesco yönetiminde iç sahada oynanan iki UEFA Avrupa Ligi maçının da galibiyetle sonuçlanması, sarı-lacivertli taraftarların Ferencvaros karşılaşmasına olan güvenini artırıyor.
Fenerbahçe'nin kalan maçları
Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki fikstürü de oldukça yoğun:
27 Kasım: Fenerbahçe - Ferencvaros (20.45)
11 Aralık: SK Brann - Fenerbahçe (23.00)
22 Ocak: Fenerbahçe - Aston Villa (20.45)
29 Ocak: FCSB - Fenerbahçe (23.00)