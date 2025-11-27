Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İşte canlı yayın bilgileri

Kadıköy’de Avrupa’ya duvar ören takım





Son yıllarda iç saha maçlarında oldukça güçlü bir görüntü çizen Fenerbahçe, Kadıköy’de adeta Avrupa’ya karşı bir duvar örmüş durumda. 2022’de Dinamo Kiev karşısında yaşanan yenilginin ardından evinde çıktığı 26 Avrupa maçında yalnızca 3 kez mağlup olan Fenerbahçe, bu periyotta 18 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.





Rennes, Lille, Manchester United ve Benfica gibi Avrupa devleriyle başa baş mücadele eden sarı-lacivertliler; Sevilla, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Feyenoord ve Nice gibi ekipleri Kadıköy’de mağlup etmeyi başardı.