2024 LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Gaziantep’teki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu. Bu bilgiler, 2024 yılında LGS'ye giren ve Gaziantep’teki liseleri tercih edecek öğrenciler için oldukça önemli. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Gaziantep liseler kaç puanla alıyor?
2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı soruları gündeme gelirken Gaziantep’deki Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik liseler kaç puanla alıyor merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 LGS tercihleri nasıl yapılır ve yüzdelik dilimi nasıl öğrenilir sorularına yanıt aranıyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, 2023 LGS sonuçlarına ve kontenjan değişikliklerine dayalı olarak tahmini taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek mümkün.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (2024) için tıklayın
2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Lise Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İşte geçen yıl Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
LGS yerleştirme sonuçlarına göre Gaziantep'te bazı liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını bulabilirsiniz.
Gaziantep’in En Yüksek Puan Alan Liseler
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
TOBB Fen Lisesi
Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
Gaziantep Anadolu Lisesi
Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
Nizip Fen Lisesi