|
Özgün

Gaziantep Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları (2024)

11:47 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:47 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
<p>Gaziantep Liseleri Taban Puanları 2024 LGS Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları</p>
Gaziantep Liseleri Taban Puanları 2024 LGS Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları

2024 LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Gaziantep’teki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu. Bu bilgiler, 2024 yılında LGS'ye giren ve Gaziantep’teki liseleri tercih edecek öğrenciler için oldukça önemli. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Gaziantep liseler kaç puanla alıyor?

1/ 10

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı soruları gündeme gelirken Gaziantep’deki Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik liseler kaç puanla alıyor merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 LGS tercihleri nasıl yapılır ve yüzdelik dilimi nasıl öğrenilir sorularına yanıt aranıyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, 2023 LGS sonuçlarına ve kontenjan değişikliklerine dayalı olarak tahmini taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek mümkün.

Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (2024) için tıklayın

2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Lise Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

İşte geçen yıl Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:


2/ 10

LGS yerleştirme sonuçlarına göre Gaziantep'te bazı liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını bulabilirsiniz.

3/ 10
4/ 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10

Gaziantep’in En Yüksek Puan Alan Liseler

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi

TOBB Fen Lisesi

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi

Gaziantep Anadolu Lisesi

Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi

Nizip Fen Lisesi

#Gaziantep LGS
#2024 LGS taban puanları
#2024 LGS yüzdelik dilimleri
#Gaziantep liseleri
#lise taban puanları
#yüzdelik dilim
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Denetimli serbestlik, genel af, ceza indirimi gelecek mi?