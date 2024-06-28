2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı soruları gündeme gelirken Gaziantep’deki Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik liseler kaç puanla alıyor merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 LGS tercihleri nasıl yapılır ve yüzdelik dilimi nasıl öğrenilir sorularına yanıt aranıyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, 2023 LGS sonuçlarına ve kontenjan değişikliklerine dayalı olarak tahmini taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek mümkün.

Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (2024) için tıklayın

2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Lise Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

İşte geçen yıl Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:



