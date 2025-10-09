Gazze'de Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması tamamlandı. ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Hamas ve İsrail'den peş peşe flaş açıklamalar geldi. Gazzeliler ise ateşkesi gazetecilerden öğrendi. Peki, Gazze'de bugün ateşkes başladı mı, saldırılar ne zaman bitecek? Esirler ne zaman bırakılacak? İşte bölgeden ateşkese ilişkin sıcak gelişmeler...
ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurusunun ardından Katar da Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması için anlaşma sağlandığını açıkladı.
GAZZELİLER ATEŞKESİ BÖYLE ÖĞRENDİ!
Elektrik ve internetin olmadığı Gazze'de ateşkes sağlandığı sivillere bölgedeki gazeteciler duyurdu.
'UYANIN ATEŞKES OLDU'
Görüntülere yansıyan bir gazeteci üzerinde yeleğiyle karanlık sokaklarda yürürken "Uyanın, ateşkes oldu. Savaş durdu, artık uçakları yok. Gazze'den çıkacaklar" diye konuştu.
GAZZE VE İSRAİL'DE ATEŞKES KUTLAMALARI
Hamas ve İsrail heyetlerinin Mısır'da süren ateşkes görüşmelerinde anlaşmanın ilk aşamasını onayladığının açıklanmasını Gazzeliler ile İsrail'deki rehine yakınları sevinçle karşıladı.Gazze'deki kutlamaların adresi soykırım saldırıları boyunca yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi önüydü. Belirli noktalarda bir araya gelen Gazzeliler dans ederek ateşkesi kutladı.
ESİR YAKINLARI NÖBETE BAŞLADI
İsrailli rehine yakınlarıysa Gazze anlaşmasının duyurulmasının ardından Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'na geldi. Aileler, esir yakınlarının bırakılacak olmasını kutladı ve nöbete başladı.
Netanyahu'dan ateşkese ilişkin ilk açıklama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.
Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz." ifadesine yer verdi.
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.
Hamas: Gazzede ateşkes anlaşmasına varıldı, Türkiye, Katar, Mısır ve Trumpın çabalarını takdirle karşılıyoruz
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.
Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.
Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması için Mısır'a gidecek
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasında sona yaklaşıldığına işaret ederek "Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda. Ama bölgede bazı yerleri dolaşacağım." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması için halen Mısır'da devam eden müzakerelerde sona yaklaşıldığına dikkati çekerek, kendisinin de bölgeye gitmeye hazırlandığını belirtti.
ABD Başkanı, "Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda. Ama bölgede bazı yerleri dolaşacağım." ifadelerini kullandı.
"Gazze'ye gitmeyi düşünür müsün?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Evet, gidebilirim. Henüz kesin karar vermedik. Muhtemelen Gazze'ye de gidebilirim." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Trump, bölgeye gitmeden önce esirlerin serbest bırakılmasını bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya ise "Rehineler serbest bırakılmadan önce ya da serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Orta Doğu'ya gideceğim." şeklinde konuştu.
Trump, Gazze ile ilgili anlaşmanın sağlanmasından herkesin memnun olacağını ifade ederek "Orta Doğu'da barışı sağlayacağız." dedi.