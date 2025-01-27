Doğum iznine çıkan sigortalı çalışan kadınlara, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor. Hesaplaması da süre dikkate alınarak yapılıyor. 26.500,00 TL brüt maaş alan biri 65.955,56 TL iş göremezlik ödeneği almakta. Peki alınan brüt maaşa göre kim ne kadar iş göremezlik ödeneği alacak? İşte geçici iş göremezlik ödeneği e Devlet başvurusu ekranı.
Doğum yapan kadınlara, bebeklerine bakabilmeleri ve sağlıklarını koruyabilmeleri için belirli bir süre iş göremezlik ödeneği ödenir. Bu ödeneğin amacı, annelerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyileşmelerini sağlayarak, bebeğin sağlıklı bir gelişim göstermesine katkıda bulunmaktır. Peki iş göremezlik ödeneği nedir ne kadar veriliyor? Rapor parası kaç günü kapsıyor.
İş göremezlik ödeneği kaç günlük süreyi kapsıyor?
Anne olanlara, doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği, yeni diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor. İş göremezlik ödeneği hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor.
İş göremezlik nedir?
İş göremezlik ödeneği, sigortalı olarak çalışanların; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde gelir kaybına uğramamaları için SGK tarafından ödenen parasal yardımdır.
İş göremezlik ödeneği ne kadar?
BRÜT ÜCRET - İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
26.005,50 TL 64.724,80 TL
26.500,00 TL 65.955,56 TL
27.000,00 TL 67.200,00 TL
27.500,00 TL 68.444,44 TL
28.000,00 TL 69.688,89 TL
28.500,00 TL 70.933,33 TL
29.000,00 TL 72.177,78 TL
29.500,00 TL 73.422,22 TL
30.000,00 TL 74.666,67 TL
31.000,00 TL 77.155,56 TL
32.000,00 TL 79.644,44 TL
33.000,00 TL 82.133,33 TL
34.000,00 TL 84.622,22 TL
35.000,00 TL 87.111,11 TL
36.000,00 TL 89.600,00 TL
Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?
Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması, gerekmektedir.
Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Ne Kadardır?
Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.
Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,
Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.
evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilecek. İşte Aile Yılı" desteklerinin merak edilenleri.
Doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025 ve sonrası ilk çocuğuna sahip olan anneye ne kadar ödeme yapılacak?
Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.
Ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?
Hayır, yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.
1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına aylık ne kadar yatırılacak?
Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.
İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye üç ve üzeri çocuğu dünyaya geldiğinde aylık ne kadar ödeme yapılacak?
Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.
1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan, üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak?
Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.
Doğum yardımları, çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?
Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.
Yardımlarda herhangi bir kriter gözetilecek mi?
Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.