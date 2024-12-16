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Google 2024 yılında en çok aranan konu başlıklarını açıkladı: Türkiye arama moturunda bu yıl en çok hangi kelimeyi arattı?

Google 2024 yılında en çok aranan konu başlıklarını açıkladı: Türkiye arama moturunda bu yıl en çok hangi kelimeyi arattı?

Tuğba Güner
10:0116/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. Kategorilere göre bölümlenen listede "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Tarifler", "Şarkı Sözleri", "Oyuncular" gibi pek çok alt başlık yer aldı. Peki, Türkiye arama moturunda bu yıl en çok hangi kelimeyi arattı? İşte Google 2024 en çok arananlar listesine göre Türkiye 2024'te en çok merak edilip aratılan konu başlıkları ve isimler...

2024 yılı son ererken Türkiye'de Google üzerinden en çok arananlar açıklandı. Google, 2024 yılı içerisinde ülkemizde en çok arananları paylaştı. Listede milli takımın başarısı etkisini gösterdi.

Google'da 2024 yılında en çok aranan konu başlıkları


Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google en çok arananlar listesi 2024'ü yayınlamasının ardından Türkiye 2024'te en çok neleri aradı araştırması hız kazandı. Google'da en çok aratılan kelimeler arasında 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' yer aldı. Peki, Türkiye 2024'te en çok neleri aradı?


Google Türkiye 2024'ün en trend aranan kelimeler


2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" damga vurdu.


Türkiye’de 2024 yılında Google’da en çok yapılan aramalar:


1- Euro 2024

2- Narin Son Dakika

3- Türkiye Maçı

4- Osimhen

5- Olimpiyatlar

6- Maymun Çiçeği

7- Seçim Sonuçları

8- İstanbul İftar Saati

9- Merih Demiral

10- Tusaş

GOOGLE 2024'TE EN ÇOK ARANAN İSİMLER


Osimhen

Merih Demiral

Ferdi Kadıoğlu

Mustafa Sarıgül

Rafa Silva

Kenan Yıldız

Eylem Tok

Murat Kurum

Sacha Boey

Cenk Tosun

EN ÇOK ARANAN YEMEK TARİFLERİ


Dubai Çikolatası Tarifi

Palamut Tarifi

Soğuk Kahve Tarifi

Laz Böreği Tarifi

Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi

Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

Churros Tarifi

Biryani Tarifi

Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

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