Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. Kategorilere göre bölümlenen listede "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Tarifler", "Şarkı Sözleri", "Oyuncular" gibi pek çok alt başlık yer aldı. Peki, Türkiye arama moturunda bu yıl en çok hangi kelimeyi arattı? İşte Google 2024 en çok arananlar listesine göre Türkiye 2024'te en çok merak edilip aratılan konu başlıkları ve isimler...

1 /6 2024 yılı son ererken Türkiye'de Google üzerinden en çok arananlar açıklandı. Google, 2024 yılı içerisinde ülkemizde en çok arananları paylaştı. Listede milli takımın başarısı etkisini gösterdi.

2 /6 Google'da 2024 yılında en çok aranan konu başlıkları

Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google en çok arananlar listesi 2024'ü yayınlamasının ardından Türkiye 2024'te en çok neleri aradı araştırması hız kazandı. Google'da en çok aratılan kelimeler arasında 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' yer aldı. Peki, Türkiye 2024'te en çok neleri aradı?



3 /6 Google Türkiye 2024'ün en trend aranan kelimeler

2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" damga vurdu.



4 /6 Türkiye’de 2024 yılında Google’da en çok yapılan aramalar:

1- Euro 2024 2- Narin Son Dakika 3- Türkiye Maçı 4- Osimhen 5- Olimpiyatlar 6- Maymun Çiçeği 7- Seçim Sonuçları 8- İstanbul İftar Saati 9- Merih Demiral 10- Tusaş

5 /6 GOOGLE 2024'TE EN ÇOK ARANAN İSİMLER

Osimhen Merih Demiral Ferdi Kadıoğlu Mustafa Sarıgül Rafa Silva Kenan Yıldız Eylem Tok Murat Kurum Sacha Boey Cenk Tosun