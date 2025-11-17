Yeni Şafak
GREEN CARD 2026 BAŞVURUSU SON DURUM: DV Lottery neden başlamadı, bu yıl başvuru olacak mı? Yeni düzenleme iddiası

22:2417/11/2025, Pazartesi
2026 yılı DV Lottery (Green Card) başvuru süreci için milyonlarca kişi ABD Dışişleri Bakanlığı’nın duyurusunu bekliyor. Her yıl Ekim–Kasım döneminde alınan başvuruların bu yıl hâlâ başlamamış olması merak uyandırdı. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim - 5 Kasım arasında yapılan kabul sürecinin ardından gözler yeni takvime çevrildi. Bu yıl hem pasaport zorunluluğu hem de 1 dolarlık başvuru ücreti iddiaları gündemde öne çıkan konular oldu.

2026 Green Card başvuruları için resmi takvim hâlâ açıklanmadı. 1 dolarlık kayıt ücreti ve pasaport zorunluluğu iddiaları süreci geciktirirken, DV Lottery ekranı henüz açılmadı.

GREEN CARD BAŞVURULARI NEDEN BAŞLAMADI?


DV-2026 programına dair resmi takvim henüz açıklanmazken, başvuru sistemine eklenmesi planlanan bazı yeniliklerin süreci geciktirdiği öne sürülüyor. 1 dolarlık kayıt ücreti iddiası gündemde yer aldı.


Bu ücretin yürürlüğe girmesiyle ABD yönetiminin yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor.


Başvuru platformunda yapılacak teknik düzenlemelerin duyuruyu geciktirdiği belirtiliyor.


Ancak henüz ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

PASAPORT ZORUNLULUĞU GERİ Mİ GELECEK?

Trump yönetiminin daha önce getirdiği ancak mahkemeler tarafından iptal edilen pasaport zorunluluğunun yeniden uygulanması için yeni bir tasarı hazırlandığı aktarılıyor. Ancak düzenlemeyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bu nedenle 2026 başvurularında pasaport zorunluluğunun uygulanması beklenmiyor.




2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD'de kalıcı oturma ve çalışma hakkı sağlayan DV Lottery için başvurular normalde Ekim- Kasım ayları arasında alınıyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başvurular alınmıştı. DV-2026 için resmi tarih henüz açıklanmadı.


Açıklama geldiğinde ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Büyükelçiliği resmi kanallarından duyurulacak. Başvurular her yıl olduğu gibi yalnızca şu adresten yapılacak: dvprogram.state.gov


GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu resmi DV Lottery sitesinden ücretsiz olarak yapılır. Herhangi bir aracı kurum, şirket veya danışman gerektirmez.


Başvuru sırasında; Kimlik bilgileri, uygun formatta biyometrik fotoğraf, eğitim veya iş tecrübesi beyanı girilir.


GREEN CARD KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru yapabilmek için temel kriterler:

* 18 yaşından büyük olmak

Başvurular yetişkin bireyler tarafından yapılabilir.

* En az lise mezunu olmak

Lise diploması olmayanlar için alternatif şart:

Son 5 yıl içinde, uzmanlık veya eğitim gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışma tecrübesi.

* İngilizce bilme şartı yok

Dil şartı aranmıyor.

* Evli çiftler ayrı ayrı başvuru yapabilir

Bu yöntem, ailelerin kazanma ihtimalini ikiye katlıyor.

