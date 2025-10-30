GSB KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım: 2025 KYK kredi burs sonucu e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? İşte son gelişmeler

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuruları, 12 farklı kamu kurumundan alınan veriler doğrultusunda detaylı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Öğrencilerin beyan ettiği ekonomik ve sosyal bilgiler bu kurumlarca teyit edildikten sonra sonuçlar kesinleşiyor.





Geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, burs sonuçlarının başvurulardan yaklaşık 3–4 hafta sonra açıklandığı görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, 2025 KYK burs sonuçlarının Kasım ayının üçüncü veya dördüncü haftasında açıklanmasını bekliyor.





Resmî duyuru ise her zamanki gibi gsb.gov.tr adresinden ve GSB sosyal medya hesaplarından yapılacak.