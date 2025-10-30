GSB KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım: 2025 KYK kredi burs sonucu e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? İşte son gelişmeler

2025-2026 KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlandığında, öğrenciler sonuçları e-Devlet KYK burs/kredi sorgulama ekranı üzerinden öğrenecek. Başvuru bilgileri, 12 farklı kamu kurumunun veri karşılaştırmasıyla inceleniyor. 'KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?', 'Tarihler belli oldu mu?' soruları öğrencilerin gündeminde yer alırken sonuçlar için tarihler netleşmeye başlıyor. KYK burs sonuçları açıklandığında öğrencilerin taahhütname onayı işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. İşte detaylar...
2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) açıklayacağı KYK burs sonucu tarihine çevirdi.
Başvuruların 17 Ekim’de sona ermesinin ardından, şimdi sırada sonuçların ilan edilmesi var. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden açıklanacak sonuçlarla burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuruları, 12 farklı kamu kurumundan alınan veriler doğrultusunda detaylı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Öğrencilerin beyan ettiği ekonomik ve sosyal bilgiler bu kurumlarca teyit edildikten sonra sonuçlar kesinleşiyor.
Geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, burs sonuçlarının başvurulardan yaklaşık 3–4 hafta sonra açıklandığı görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, 2025 KYK burs sonuçlarının Kasım ayının üçüncü veya dördüncü haftasında açıklanmasını bekliyor.
Resmî duyuru ise her zamanki gibi gsb.gov.tr adresinden ve GSB sosyal medya hesaplarından yapılacak.
Sonuçlar nereden öğrenilecek?
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilecek.
Sonuç ekranında burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrenciler için ayrıca “taahhütname onayı” bölümü yer alacak. Bu onay işlemini e-Devlet üzerinden belirtilen süre içinde tamamlamayan öğrencilerin ödemeleri başlatılmayacak.
KYK burs ücretleri ve yeni zam beklentisi
2025 yılı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenen KYK burs tutarı 3.000 TL seviyesinde. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı için yeni rakamları Aralık ayında açıklayacak.
Yüzde 30-50 arasında bir artış beklentisi gündemde. Bu durumda, 2026 KYK burslarının 3.900-4.500 TL aralığında olması öngörülüyor. Zamlı burs ücretleri, yeni yıl itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlayacak.
Burs ve kredi değerlendirme süreci nasıl işliyor?
KYK değerlendirme sistemi, yalnızca ekonomik durumu değil aynı zamanda öğrencinin akademik başarısını, aile gelirini, sosyal durumunu ve özel koşullarını da dikkate alıyor.
Şehit ve gazi yakınları, engelli öğrenciler, devlet koruması altındaki gençler ile ilk 100’e giren öğrenciler öncelikli gruplar arasında bulunuyor. Başvurularda yanlış veya eksik beyan tespit edilmesi durumunda öğrencinin burs hakkı iptal ediliyor.