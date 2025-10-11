Güncel sigara fiyatları 11 EKİM: Sigaraya yeni zam mı geldi? Philip Morris grubu sigaralar ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine sigara tüketicileri fiyatlarda artış olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sigaraya yeni zam mı geldi? Philip Morris grubu sigaralar ne kadar oldu?
"Sigaraya yeni zam mı geldi? Philip Morris grubu sigaralar ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.
Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 11 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek.
2025 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Sigara grubunun en pahalı sigarası 100 TL; en ucuzu ise 90 lira olduğu biliniyor.
SİGARANIN ZARARLARI
Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır. Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir. Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?
Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.
Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.
Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.