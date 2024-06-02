Güneykaya belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı Hasan Erçoban mı Oğuz Kağan Ünal mı?

Oy sayımı ile birlikte Güneykaya 2 Haziran yerel seçim sonuçları da kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Buna göre AK Partinin adayı Hüseyin Kırışkuzu Güneykaya belediye başkanı oldu.