Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim tutanaklarındaki usulsüzlükler nedeniyle Sivas Yıldızeli Güneykaya beldesinde seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Güneykaya belediye seçimleri için seçmenler bugün sandık başına gitti. Güneykaya 31 Mart yerel seçimlerinde MHP adayı Hasan Erçoban oyların 51,5’ini almıştı. Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal ise oyların yüzde 24,4’ünü almıştı. Seçimde AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu, MHP adayı Hasan Erçoban, Yeniden Refah Partisi Oğuz Kağan Ünal ve Saadet Partisi Mehmet Sarıkaya yarışıyor. Peki Güneykaya seçim sonuçları Yenilenen seçimleri kim kazandı? Güneykaya belediye başkanı kim oldu?
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi’nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Peki yenilenen Güneykaya seçimi kim kazandı? Güneykaya belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı, hangi partinin adayı kazandı?
Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına giderek belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle sorunsuz bir şekilde başladı.
Oy verme işleminin yapıldığı Güneykaya Anadolu Lisesi ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullanması beklenen seçimde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek.
Güneykaya belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı Hasan Erçoban mı Oğuz Kağan Ünal mı?
Oy sayımı ile birlikte Güneykaya 2 Haziran yerel seçim sonuçları da kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Buna göre AK Partinin adayı Hüseyin Kırışkuzu Güneykaya belediye başkanı oldu.
Güneykaya belediye başkan adayları
Milliyetçi Hareket Partisi Hasan Erçoban - (Sivas / Güneykaya)
Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Kırışkuzu - (Sivas / Güneykaya)
Saadet Partisi Mehmet Sarıkaya - (Sivas / Güneykaya)
Yeniden Refah Partisi Oğuz Kağan Ünal - (Sivas / Güneykaya)