Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı. Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığı yeni haftada da; güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış bekleniyor. Peki, hangi illerde yağış olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 5-11 Ağustos 2024 il il 5 günlük hava durumu...
MGM 5 günlük haftalık hava tahmini raporunu yayınladı. Buna göre, güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 5-11 Ağustos 2024 il il haftalık hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 5 AĞUSTOS 2024
Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU 5 AĞUSTOS 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36
Adana: Parçalı, yer yer bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 5-11 AĞUSTOS 2024
Hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yarın (5 Ağustos), İstanbul dahil 23 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının; güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın, (5 Ağustos Pazartesi) İstanbul dahil 23 kent için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.
Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak geçişleri olacak.
ÜÇ BÜYÜKŞEHRDE HAVA DURUMU
İstanbul'da yağmur geçişiyle oluşan nem sıcak havayla birleşecek. Ankara ve İzmir'de ise yağış yok.
SICAK HAVA CİLT KANSERİNE NEDEN OLUYOR
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Acil Tıp Uzmanı Dr. Zübeyde Albayrak, termometreler 40 dereceyi gösterirken, aşırı sıcakların erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olduğunu dikkat çekti.
Acil Tıp Uzmanı Dr. Zübeyde Albayrak, kentte artan sıcaklar nedeniyle erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklıkların sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirten Dr. Albayrak, artan ortam sıcaklığının vücut sıcaklığını aştığında vücut ortamdaki ısıyı emip ve vücut ısısı, vücut sıcaklığının artmaya başladığını kaydetti.
Yeni gelişen bu durumda metabolizma bu duruma uyum sağlamak için birtakım mekanizmaları devreye soktuğunu aktaran Dr. Albayrak, "Bu mekanizmaların başında terleme gelmektedir. Ancak terleme her zaman vücut ısısını düşürmek için tek başına yeterli bir mekanizma değildir. Artan sıcaklıkla birlikte metabolizma hızı artar, tüketilen oksijen miktarı artar. Buna bağlı olarak solunum sayısı kalp atım hızında artış meydana gelir. Bunun haricinde aşırı fiziksel aktivite gösteren kişilerde sıcak krampları görülebilir. Bunun dışında sıcak ödemi, güneş yanığı, sıcak bitkinliği gibi durumlarda görülebilir. Bu bahsettiğim durumların hepsi aşırı sıcaklıkların erken dönemde gösterdiği etkilerdir. Uzun süreli maruziyete bağlı olarak geç dönemde de bazı etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar içerisinde katarakt, güneş lekeleri, erken yaşlanma ve istemediğimiz durumlardan biri olan cilt kanserleri ortaya çıkabilir.'' dedi.
BU SAATLERDE ÇIKMAYIN!
Gerekmedikçe saat 10.00-16.00 aralığında dışarı çıkılmamasının altını çizen Albayrak, "Mümkün olduğunca evde kalmalıyız. Bu saatler aralığında güneşlenmemeli, denize girmemeliyiz. Denize girecek vatandaşlarımız en az 30 koruma faktörlü güneş kremi kullanmalı ve güneş gözlüğü takmalıdır. Güneş altında çalışacak kişilerin ise bir takım koruyucu önlemler almasına ihtiyacı vardır. Bu önlemler içerisinde hafif, bol, açık renkli sıkı kumaştan dokunmuş giysileri tercih etmesi gerekir. Bunun haricinde en önemli noktalardan biri de sıvı tüketimidir. Günlük en az 2, 2.5 litre sıvı tüketilmesi gerekir. Öncelik olarak sıvı tercihimiz tabi ki su olması gerekiyor.
Bunun haricinde kahve, çay, gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Vücut direncini arttırmak vücuda gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlamak adına bol bol sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Yağlı besinlerden uzak durmalı, yemek yaparken kızartma tekniği yerine haşlama, kendi suyunda pişirme ya da ızgara yöntemleri tercih edilmelidir. Bunun haricinde idrar söktürücü kullanımı ya da kronik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı gibi sıvı kısıtlaması olan hastaların diyetlerini düzenlerken kendi doktorlarına başvurması gerekir'' ifadelerini kullandı.