Haftanın ilk BİM aktüel kataloğu 7 Ekim 2025 indirimli ürünler ile satışta! Bu Salı BİM'de neler var?

10:517/10/2025, Salı
7 Ekim 2025 Salı günü BİM marketlere gelecek aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın kataloğunda dana kangal sucuk, şeftalili pastorize süt, etli ekmek, yaprak döner, Züber %100 Fıstık Ezmesi gibi gıda ürünlerinde geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuyor. BİM markette 7 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 7 Ekim 2025 Salı indirimleri...

BİM AKTÜEL 7 EKİM KATALOĞU 2025


Milka Çikolata Çeşitleri 100 g 55 TL

Milka Stiks Çikolata Kaplı Bisküvi 112 g 65 TL

Milka Bütün Fındıklı Karamelli Sütlü Çikolata 300 g 99 TL

Milka Bonibon 3’lü Paket 72,9 g 59 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 L 42 TL

Dimes Mükellef Şalgam Suyu 1 L 34,50 TL

Ülker Çikolatalı Dev Gofret 230 g 99 TL

Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g 175 TL

Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 g 159 TL









Buğday Unu 10 kg 199 TL

Safya Mısır Yağı Pet 5 L 349 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 275 TL

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 99 TL

Saban Nohut 2,5 kg 135 TL

Sofra Kaya Tuzu 1500 g 14 TL

Fide Ton Balığı 3x160 g 120 TL






Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 235 TL

Dost Şeftalili Pastörize Süt 1 L 39,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 289 TL

Akna Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL

Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g 139,50 TL

Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL

Onefis Etli Ekmek 400 g 189 TL

Superfresh Pizza Tost 200 g 55 TL







