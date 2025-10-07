7 Ekim 2025 Salı günü BİM marketlere gelecek aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın kataloğunda dana kangal sucuk, şeftalili pastorize süt, etli ekmek, yaprak döner, Züber %100 Fıstık Ezmesi gibi gıda ürünlerinde geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuyor. BİM markette 7 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 7 Ekim 2025 Salı indirimleri...
BİM AKTÜEL 7 EKİM KATALOĞU 2025
Milka Çikolata Çeşitleri 100 g 55 TL
Milka Stiks Çikolata Kaplı Bisküvi 112 g 65 TL
Milka Bütün Fındıklı Karamelli Sütlü Çikolata 300 g 99 TL
Milka Bonibon 3’lü Paket 72,9 g 59 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 L 42 TL
Dimes Mükellef Şalgam Suyu 1 L 34,50 TL
Ülker Çikolatalı Dev Gofret 230 g 99 TL
Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g 175 TL
Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 g 159 TL
Buğday Unu 10 kg 199 TL
Safya Mısır Yağı Pet 5 L 349 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 275 TL
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 99 TL
Saban Nohut 2,5 kg 135 TL
Sofra Kaya Tuzu 1500 g 14 TL
Fide Ton Balığı 3x160 g 120 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 235 TL
Dost Şeftalili Pastörize Süt 1 L 39,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 289 TL
Akna Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g 139,50 TL
Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL
Onefis Etli Ekmek 400 g 189 TL
Superfresh Pizza Tost 200 g 55 TL