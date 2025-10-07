7 Ekim 2025 Salı günü BİM marketlere gelecek aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın kataloğunda dana kangal sucuk, şeftalili pastorize süt, etli ekmek, yaprak döner, Züber %100 Fıstık Ezmesi gibi gıda ürünlerinde geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuyor. BİM markette 7 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 7 Ekim 2025 Salı indirimleri...

1 /3 BİM AKTÜEL 7 EKİM KATALOĞU 2025

Milka Çikolata Çeşitleri 100 g 55 TL Milka Stiks Çikolata Kaplı Bisküvi 112 g 65 TL Milka Bütün Fındıklı Karamelli Sütlü Çikolata 300 g 99 TL Milka Bonibon 3’lü Paket 72,9 g 59 TL Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 L 42 TL Dimes Mükellef Şalgam Suyu 1 L 34,50 TL Ülker Çikolatalı Dev Gofret 230 g 99 TL Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g 175 TL Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 g 159 TL

















2 /3 Buğday Unu 10 kg 199 TL Safya Mısır Yağı Pet 5 L 349 TL Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 275 TL Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 99 TL Saban Nohut 2,5 kg 135 TL Sofra Kaya Tuzu 1500 g 14 TL Fide Ton Balığı 3x160 g 120 TL









