HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, TEFE-ÜFE kira zammı ne kadar 2025?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte kira artış oranlarına yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran’da açıklanması beklenen enflasyon verileri, hem konut hem de iş yeri kira zamlarında belirleyici olacak. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte haziran dönemi kira artış oranı da netlik kazanacak.
Ekonomik takvimin en dikkat çeken başlıklarından biri, haziran ayı kira artış oranları oldu. Gözler, 3 Haziran’da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Kira sözleşmeleri yenilenecek olan kiracılar ve mülk sahipleri, haziran ayında uygulanacak zam oranını merak ediyor. Ev ve iş yerlerine yapılacak artış, TEFE-TÜFE verileri doğrultusunda belirlenecek.
HAZİRAN AYI 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak. Haziran ayı kira artış oranı da 3 Haziran tarihinde netlik kazanacak.
MAYIS AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Enflasyon aylık yüzde 37,86 yıllık yüzde 3 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48,73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025
Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2025
TÜFE Kira Artış Oranı: %48,73 (Mayıs 2025 döneminde yapılacak kira artışı için
TÜİK'in Nisan 2025 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)
Kira Artış Tutarı: 9.746,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 29.746,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 356.952,00 TL