HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, TEFE-ÜFE kira zammı ne kadar 2025?

MAYIS AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Enflasyon aylık yüzde 37,86 yıllık yüzde 3 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48,73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.