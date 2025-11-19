İLLER ARASI AİLE HEKİMİ YER DEĞİŞTİRME EKRANI: İller arası aile hekimi yer değiştirme ne zaman, başvurular bitti mi?

Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında yürütülen 2025/3 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme işlemleri için başvurular başladı. Sözleşmeli aile hekimlerinin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili genelgesi doğrultusunda muvafakatı uygun görülen hekimler de sürece dâhil olabiliyor. Peki, iller arası aile hekimi yer değiştirme başvuruları ne zaman sona eriyor?
2025/3 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme başvuruları, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı takvim doğrultusunda alınmaya başladı. Sözleşmeli çalışan aile hekimleri ile 2025/1 sayılı genelge kapsamında muvafakatı onaylanan hekimlerin başvuru yapabildiği süreç yoğun ilgi görüyor. Şimdi ise yer değişikliği takviminin son günü araştırılıyor. Peki başvurular bitti mi, yerleştirme işlemi hangi tarihlerde yapılacak?
İLLER ARASI AİLE HEKİMİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI
Tercih Başvuruları 19 Kasım 2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın 30/01/2025 tarihli ve 2025/1 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu genelgesi doğrultusunda muvafakatı uygun görülen diğer hekimler başvurabilecektir. Başvuruda bulunacak adaylar fiilen görev yaptığı ildeki münhal birimleri tercih edemeyecektir.
2- Halen Aile hekimi pozisyonunda görev yaptığı ilde fiilen 1 (bir) yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmayan aile hekimleri, aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)
4- Aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken bulunduğu ilde usulüne uygun olmayan şekilde sözleşmesini feshedenler 1 (bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirme kurasına başvuramayacaktır.
5- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına istinaden, Aile hekimi pozisyonunda görev yapmakta iken iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.
6- Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 18’inci maddesine istinaden naklen tayin edilen ancak ayrılış başlayış yapmayanlar İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme Kurasına başvuramayacaktır.
7- İl içinde yapılan aile hekimliği yerleştirme sonucunda kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel tercih ettiği ilde kamu dışı aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.