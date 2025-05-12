Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi’nde sona yaklaşıldı. Meclis gündemine taşınması beklenen 40 maddelik yeni düzenleme, özellikle infaz sistemine dair değişikliklerle dikkat çekiyor. Yaşlı ve hasta hükümlülere yönelik yeni uygulamaların öne çıkacağı pakette, kamuoyunda “af” beklentileri artsa da, taslak metinde bu yönde net bir ifade yer almıyor. Yasa teklifi kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Yeni Yargı Paketi’nin hazırlıkları tamamlandı, artık süreç Meclis onayına kaldı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme taslağı milletvekillerine sunulacak, kabul edilmesi halinde TBMM’de görüşülerek Resmi Gazete’de yayımlanacak. Gözlerin çevrildiği pakete ilişkin sosyal medyada dolaşan “55 bin kişiye af” iddialarına Bakan Yılmaz Tunç’tan yalanlama geldi. Tunç, önceki yasalardan yararlanamayan ve 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen hükümlüler için kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda adil bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışıldığını belirtti. Bakanlık kaynakları, pakette affın değil, infaz sistemine yönelik iyileştirici adımların ön planda olduğunu vurguluyor.
10. YARGI PAKETİ 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?
10. Yargı Paketi düzenlemesine ilişkin taslak çalışma tamamlandı. 40 maddeden oluşan çalışmada ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik kovuşturma ve infaz aşamalarında önemli hususlar değerlendirildi.
Yeni Yargı Paketine ilişkin Meclis’te önümüzdeki günlerde görüşmeler başlayacak. Meclis’te görüşülecek düzenleme milletvekillerinin onayına sunulacak ve ardından TBMM Başkanlığı’na gidecek. Düzenlemeye onay çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Taslak çalışmanın en geç Mayıs ayında Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.
YENİ YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada herhangi bir af söz konusu olmadığını dile getirmişti. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olduğunun altını çizen Bakan Tunç açıklamasında “ Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.
COVİD İZNİYLE İLGİLİ YENİ ÇALIŞMA OLABİLİR
Bakan Tunç açıklamasında covid izniyle ilgili 2023’de alınan kararı hatırlatarak “ açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı.” ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında ise “ Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023’te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil. “ dedi.