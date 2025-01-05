Otomasyon ve Sahneler: Robot süpürgelerin belirli bir sahneye veya otomasyona dahil edilmesi, örneğin “Evden Çık” sahne süpürgesinin otomatik olarak çalıştırılması başlatılıyor.

Siri Entegrasyonu: Yeni özellikler sayesinde Siri, uygulama içi işlemleri kullanıcıların uygulamayı açmasına gerek kalmadan gerçekleştirebilecek. Bu özellik, Apple'ın yerel uygulamalarında olduğu gibi seçili üçüncü taraf uygulamalarında da çalışacak.