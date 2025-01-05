iOS 18.3 güncellemesi, Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeniliklerle geliyor. iOS 18.3 güncellemesi ne zaman gelecek? Apple'ın güncelleme takvimine göre, yeni sürümün önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. iOS 18.3 robot süpürge üreticilerinin HomeKit desteklerini sunmalarını teşvik ederken, kullanıcılar için akıllı ev ekosistemini daha kapsayıcı hale getiriyor. İşte iOS 18.3 güncellemesi ile gelecek yenilikler.
iOS 18.3 ile iPhone’lara yeni özellikler geliyor. iOS 18.3 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri geliyor. Apple'ın popüler işletim sisteminin bu yeni sürümü, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor. iOS 18.3 güncellemesi ne zaman yayınlanacak sorusu, kullanıcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor.
iOS 18.3 ne zaman yayınlanacak?
iOS 17.3’ün ilk beta sürümü 13 Aralık 2023’te, ikinci betası ise 3 Ocak 2024’te gelmişti. iOS kararlı sürüm ise 22 Ocak 2024’te kullanıcılara sunulmuştu. Kullanıcıların büyük bir merakla beklediği iOS 18.3 Ocak ayının son haftasında gelmesi bekleniyor.
iOS 18.3’ün en öne çıkan özellikleri neler?
iOS 18.3, kullanıcıların ev otomasyon deneyimini geliştiren önemli yeniliklerle geliyor. Öne çıkan özelliklerden biri, robot elektrik süpürgelerinin Ev uygulaması ile tam entegrasyon sağlaması. Bu sayede kullanıcılar, robot süpürgelerini HomeKit aracılığıyla kontrol edebilme ve Siri kopyalama sayesinde sesli komutlarla yönetebilecekler. Apple Intelligence özelliklerinin iOS 18.4 sürümünde yer alması bekleniyor.
iOS 18.3 ile Robot Süpürgelerde Sunulan Özellikler
Güç Kontrolü : Robot süpürgelerin açılıp kapatılması.
Temizlik Modları : Süpürme, paspaslama veya karma modların seçimi.
Durum Takibi : Şarj seviyesi, temizlik ilerlemesi ve hata bildirimleri.
Otomasyon ve Sahneler: Robot süpürgelerin belirli bir sahneye veya otomasyona dahil edilmesi, örneğin “Evden Çık” sahne süpürgesinin otomatik olarak çalıştırılması başlatılıyor.
Siri Entegrasyonu: Yeni özellikler sayesinde Siri, uygulama içi işlemleri kullanıcıların uygulamayı açmasına gerek kalmadan gerçekleştirebilecek. Bu özellik, Apple'ın yerel uygulamalarında olduğu gibi seçili üçüncü taraf uygulamalarında da çalışacak.
HomeKit desteği olan robot süpürgeler, Siri ile entegre davranış şu komutlara yanıt verebilir:
Süpürgeyi çalıştır.
Oturma odasını süpür.
Süpürgeyi şarja gönder.
Süpürge ne durumda?
Bu güncelleme, robot süpürge üreticilerinin HomeKit desteklerini sunmalarını teşvik ederken, kullanıcılar için akıllı ev ekosistemini daha kapsayıcı hale getiriyor. iOS 18.3, özellikle akıllı ev cihazlarına yatırım yapan kullanıcılar için heyecan verici bir adım gibi görünüyor.