İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı devreye alındı. İŞKUR gençlik programı ödemeleri ne kadar? Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak, Programına katılım şartları neler? İşte İŞKUR Gençlik Programı hakkında tüm merak edilenler.

1 /18 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi merak konusu. Öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve geleceğe ilk adımı atmalarını sağlayan, öğrencilerin iş hayatına katılımlarını kolaylaştırarak, mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olan 'İŞKUR Gençlik Programı' başvuruları merak konusu olmayı sürdürüyor.

2 /18 İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Tarihleri İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 10-14 Şubat tarihlerinde başlayacak. Hane geliri 3 asgari ücretin altında olan üniversite öğrencileri, bu programa başvurabilecek. Başvuru işlemleri, İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek. Gençler, başvuru detayları için genclik.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.

3 /18 İŞKUR Gençlik Programı Ödemeleri Programa katılan öğrencilere günlük 1083 TL ödeme yapılacak. Haftada 3 gün çalışarak, ayda 5 gün katılım gösteren öğrenciler yaklaşık 5.415 TL, 14 gün çalışarak katılım sağlayan öğrenciler ise yaklaşık 15.162 TL gelir desteği alabilecek. Ayrıca, katılımcılar program süresince kısa vadeli sigorta primlerini de işveren olarak İŞKUR tarafından yatırılacak. Öğrenciler, başka bir işte sigortalı olmaları durumunda bu programdan faydalanmaya devam edebilecek.

4 /18 İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir? Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

5 /18 İŞKUR Gençlik Programı'na katılımda hane geliri şartı var mıdır? Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar bu programdan yararlanamaz. (toplum yaşama alanları bu hükümden muaftır.)

6 /18 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl nereden yapılacak? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

7 /18 İŞKUR Gençlik Programı nedir? Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

Hangi kurumlarla İŞKUR Gençlik Programı düzenlenebilir? Devlet üniversiteleri ile program düzenlenebilir.

8 /18 İŞKUR Gençlik Programı esnasında başka yerde sigortalı olunabilir mi? Katılımcıların program esansında başka yerde sigortalı olmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

9 /18 İŞKUR Gençlik Programı'nda hangi eğitimler verilmektedir? İş arama, finansal okuryazarlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş gücü piyasasına girişte gerekli olan yumuşak beceri eğitimleri verilmektedir.

10 /18 İŞKUR Gençlik Programı esasları nelerdir? Programda sunulan haklar nelerdir? Haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat olarak uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.

11 /18 İŞKUR Gençlik Programı hangi alanlarda uygulanabilir? a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi; 1. Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme faaliyetlerinin desteklenmesi 2. Geri dönüşüm, atık yönetimi ve sıfır atık projelerinin desteklenmesi 3. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi 4. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi 5. Su tasarrufu ve yağmur suyu hasadı projelerinin desteklenmesi

12 /18 b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi; 1. Engelsiz kampüs uygulamalarının desteklenmesi 2. Kampüs güvenlik ve acil durum sistemlerinin desteklenmesi 3. Kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi

13 /18 c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi; 1. Spor ve rekreasyon faaliyetlerinin desteklenmesi 2. Kültür-sanat etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi 3. Öğrenci kulüp ve topluluk faaliyetlerinin desteklenmesi 4. Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi 5. Uluslararası öğrenci entegrasyon programlarının desteklenmesi

14 /18 ç) Akademik ve İdari Destek Faaliyetleri; 1. Kütüphane ve Dokümantasyon Faaliyetleri; a) Dijital arşivleme ve kataloglama çalışmalarının desteklenmesi b) Kullanıcı hizmetleri ve danışma faaliyetlerinin desteklenmesi c) Kütüphane etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi 2. Laboratuvar ve Araştırma Faaliyetleri; a) Deney ve araştırma projelerinin desteklenmesi b) Laboratuvar güvenliği ve kalite sistemlerinin desteklenmesi c) Araştırma veri yönetimi ve dokümantasyonunun desteklenmesi 3. İdari Birim Faaliyetleri; a) Öğrenci işleri süreçlerinin desteklenmesi b) Kariyer merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi c) Mezun ilişkileri faaliyetlerinin desteklenmesi ç) Kalite güvence sistemlerinin desteklenmesi

15 /18 d) Toplumsal Hizmet ve İş Birliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi; 1. Toplum sağlığı ve rehberlik faaliyetlerinin desteklenmesi 2. Kampüs içi iş birliği projelerinin desteklenmesi 3. Sosyal inovasyon ve girişimcilik projelerinin desteklenmesi 4. Yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi

16 /18 e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi; 1. Akran Danışmanlığı Faaliyetleri; a) Akademik danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi b) Yeni öğrenci oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi c) Çalışma grupları organizasyonunun desteklenmesi 2. Uluslararası Öğrenci Entegrasyon Faaliyetleri; a) Kültürel oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi b) Dil pratiği gruplarının desteklenmesi c) Kültürlerarası etkinliklerin desteklenmesi 3. Kariyer Gelişim Faaliyetlerinin Desteklenmesi; a) Öz geçmiş hazırlama ve mülakat hazırlık desteği faaliyetlerinin desteklenmesi b) Staj ve iş başvuru süreç danışmanlığının desteklenmesi c) Kariyer planlama rehberliğinin desteklenmesi

17 /18 f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi; 1. Dijital İçerik Geliştirme; a) E-öğrenme materyalleri hazırlama faaliyetlerinin desteklenmesi b) Multimedya içerik üretiminin desteklenmesi c) Uzaktan eğitim altyapısının desteklenmesi 2. Teknoloji Destek Hizmetlerinin Desteklenmesi; a) Öğrenci yardım masası operasyonlarının desteklenmesi b) Siber güvenlik izleme faaliyetlerinin desteklenmesi c) Teknoloji eğitim programlarının desteklenmesi