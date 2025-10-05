İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor, hangi tarihte başlayacak? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gençlere yönelik önemli bir müjde verdi. Erdoğan, gençlerin istihdamını destekleyen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kontenjan sayısının 100 binden 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Program sayesinde öğrenciler eğitimlerine devam ederken gelir elde edecek ve iş tecrübesi kazanma fırsatı yakalayacak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENİYOR
İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular için tarihlerin, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulması bekleniyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından programın Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir aktif işgücü programıdır. Program, öğrencilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefler. Türkiye İş Kurumu tarafından, 10 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülmektedir
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)