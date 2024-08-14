İŞKUR TYP OKULLARA PERSONEL ALIMI 2024: Okullara temizlik görevlisi alımları ne zaman, başvuru şartları neler?

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda ve diğer kamu kurumlarında görev alan işçiler için kadro beklentileri artmış durumda. 2024 yılı için TYP personel alımlarıyla ilgili merak edilen detaylar ve başvuru süreçleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR'un ve ilgili bakanlıkların resmi açıklamaları doğrultusunda, başvuru tarihlerinin ve kadro durumu ile ilgili detayların açıklanması bekleniyor. Peki Okullara temizlik görevlisi alımları ne zaman, başvuru şartları neler?

1 / 7 "Okullara temizlik görevlisi alımları ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamındaki okullara temizlik görevlisi alımlarıyla ilgili merak edilen detaylar ve başvuru süreçleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR üzerinden yapılan bu alımlarda başvuru şartları ve kadro durumu, özellikle TYP işçileri arasında geniş bir ilgiyle sorgulanıyor.

2 / 7 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alımlar hakkında detaylar yakından takip ediliyor.

3 / 7 Alım detayları ve başvuru süreçleri hakkında bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak. Başvuru yapmak isteyenler için gerekli kriterler ve başvuru adımları ise şu şekildedir:

4 / 7 Başvuru Kriterleri: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak İŞKUR'a kayıtlı olmak 18 yaşını tamamlamış olmak SGK'ya bildirilmiyor olmak Emekli veya malul aylığı almıyor olmak Öğrenci olmamak

5 / 7 Başvuru Adımları: İŞKUR sistemine https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalı. Başvuru ekranına yönlendirilip, TYP numarası veya il bilgileri girilmeli. Başvuru sürecinde gerekli belgeler: kimlik fotokopisi, İŞKUR kayıt belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı ve ikametgah belgesi sunulmalıdır.

6 / 7 Başvuru Seçim Yöntemleri: Noter kurası Liste yöntemi Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi