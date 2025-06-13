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İsrail ve İran arasında askeri güç karşılaştırması: Kim daha güçlü?

İsrail ve İran arasında askeri güç karşılaştırması: Kim daha güçlü?

22:2013/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi. Gözler şimdi tarafların askeri güçlerinde. İran mı daha güçlü, İsrail mi daha ileri teknolojilere sahip? İşte Global Firepower Index verilerine göre detaylı karşılaştırma...

İsrail, sabaha karşı yaptığı açıklamayla İran’ın nükleer zenginleştirme programını hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Kısa sürede İran'dan da misilleme açıklaması geldi. Gerilim hızla yükselirken askeri güç dengesi merak konusu oldu.




Nüfus ve askeri personel sayısı

İran yaklaşık 90 milyonluk nüfusuyla İsrail’in neredeyse 9 katı büyüklüğünde. Bu fark, doğrudan insan gücüne de yansıyor:


İran: 600.000 aktif, 350.000 yedek, 220.000 paramiliter

İsrail: 170.000 aktif, 465.000 yedek


Kara gücü: Sayısal üstünlük İran’da

Global Firepower verilerine göre İran, tank ve zırhlı araç sayısında önde:


İran: 1.996 tank, 65.765 zırhlı araç, 775 kundağı motorlu top

İsrail: 1.370 tank, 43.407 zırhlı araç, 650 kundağı motorlu top


Hava gücü: Teknolojik üstünlük İsrail’de

İsrail’in elinde gelişmiş ABD üretimi F-15, F-16 ve F-35 savaş uçakları bulunuyor. Buna karşılık İran hâlâ eski Sovyet ve ABD yapımı jetleri kullanıyor.

İsrail: 612 hava aracı (241 savaş jeti, 48 saldırı helikopteri)

İran: 551 hava aracı (186 savaş jeti, 13 saldırı helikopteri)


Füze gücü ve stratejik menzil

İki ülke arasında 1000 kilometrelik mesafe nedeniyle çatışmaların çoğunun füze üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

İran: Orta Doğu’nun en büyük füze cephaneliği (binlerce balistik ve güdümlü füze)

İsrail: Teknolojik olarak daha gelişmiş, yüksek hassasiyetli füze sistemleri

Hava Savunma Sistemleri

İsrail’in hava savunma ağı dünyadaki en gelişmiş sistemlerden biri olarak öne çıkıyor:


İsrail: Demir Kubbe (Iron Dome), Davud Sapanı (David's Sling), Arrow-2 ve Arrow-3


İran: S-300 sistemleri ve tek bir S-400, stratejik bölgelerde konuşlu


Deniz gücü: İran önde

İran, deniz gücünde İsrail’e kıyasla daha geniş bir envantere sahip:


İran: 7 fırkateyn, 3 denizaltı, 19 devriye gemisi


İsrail: 5 denizaltı, 7 korvet, 45 devriye gemisi (fırkateyn yok)


Uzman görüşleri: Kim üstün?

Stratejik uzmanlar, İran’ın sayı üstünlüğüne rağmen İsrail’in yüksek teknolojili sistemler sayesinde kritik avantajlara sahip olduğunu vurguluyor.


ABD’li güvenlik uzmanı Afshon Ostovar’a göre, İran ciddi hasar verebilir ancak sadece füzelerle savaşı kazanamaz. İsrail ise yüksek hassasiyetli jetleriyle stratejik hedefleri etkili biçimde vurabilir.

#İsrail
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