MARMARA'DA ARTÇI DEPREMLER OLACAK MI?





Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN TÜRK canlı yayında şu ifadeleri kullandı:





"23 Nisan'daki deprem karaya yakın Silivri'den Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. Ama o fayın batıya doğru uzanan kesimi, Silivri çukuru içinde olan kesiminde kalan bir segmenti vardı. O segment üzerinde 6'lık - 6.2'lik deprem olabilir diye son dönemlerde, daha ilk günü de söylemiştim.

Silivri çukurunun içinde kalan bir segment. Silivri açıklarından Silivri kıyısına doğru geliyor. Silivri kıyısından Kumburgaz'a gidiyor. O Kumburgaz'a giden kesim kırıldı.

Ama öbür taraftan Silivri çukuruna giden kesimde kırılmamış 6.2'lik bir potansiyel var. O potansiyel 5.2'lik bir oluşum oldu. Buna benzer depremler olabilir.







