Son dakika İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerde hissedilen sarsıntıya ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu. Tekirdağ merkezli deprem meydana gelen depremin ardından artçı deprem olup olmayacağı sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı televizyon programında bu sorunun yanıtını verdi.
Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM!
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-10-02
Saat:14:55:04 TSİ
Enlem:40.80361 N
Boylam:27.925 E
Derinlik:6.71 km
MARMARA'DA ARTÇI DEPREMLER OLACAK MI?
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN TÜRK canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"23 Nisan'daki deprem karaya yakın Silivri'den Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. Ama o fayın batıya doğru uzanan kesimi, Silivri çukuru içinde olan kesiminde kalan bir segmenti vardı. O segment üzerinde 6'lık - 6.2'lik deprem olabilir diye son dönemlerde, daha ilk günü de söylemiştim.
Silivri çukurunun içinde kalan bir segment. Silivri açıklarından Silivri kıyısına doğru geliyor. Silivri kıyısından Kumburgaz'a gidiyor. O Kumburgaz'a giden kesim kırıldı.
Ama öbür taraftan Silivri çukuruna giden kesimde kırılmamış 6.2'lik bir potansiyel var. O potansiyel 5.2'lik bir oluşum oldu. Buna benzer depremler olabilir.
