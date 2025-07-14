14 Temmuz 2025 Pazartesi günü, İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belirli bölgelerde elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. Peki, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ - AYEDAŞ 14 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

1 /3 ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Temmuz Pazartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.





2 /3 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

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