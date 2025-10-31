İzmir’de yaz sonundan bu yana süren planlı su kesintileri, 15 Kasım 2025’e kadar devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, azalan su kaynakları ve artan tüketim nedeniyle özellikle merkez ilçelerde su kesintilerinin zorunlu hale geldiği bildirildi. İZSU’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde iki farklı gruplama uygulanacak. Bu kapsamda, 31 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında ve belirli günlerde 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilemeyecek. Peki İzmir'de sular hangi mahallelerde kesilecek? Sular ne zaman verilecek? İşte ilçe ilçe mahalle mahalle su kesintisi takvimi.
İzmir’de su kesintileri yeniden gündemde. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde azalan su kaynakları ve artan tüketim oranı nedeniyle 6 Ağustos’ta başlattığı planlı su kesintilerinin 15 Kasım 2025’e kadar süreceğini açıkladı. Özellikle yaz aylarından itibaren Tahtalı ve Gördes barajlarındaki su seviyesinin kritik eşiklere düşmesi, merkez ilçelerde dengeleme uygulamasını zorunlu hale getirdi.
Yeni takvime göre kent iki bölgeye ayrıldı. Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes gibi kuzey ilçelerinde 31 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında çift günlerde, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi güney ilçelerinde ise 1 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında tek günlerde su kesintisi uygulanacak. Her iki bölgede de kesintiler 23.00’te başlayıp 05.00’te sona erecek.
İzmir'de planlı su kesintileri 15 Kasım'a kadar sürecek
İzmir'in merkez ilçelerinde, azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin 15 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu merkez ilçelerde su kesintisi uygulaması sürecek.
İki grup olarak devam edecek olan su kesintilerinde ilk grupta yer alan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde 31 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında çift günlerde saat 23.00'te başlayacak olan su kesintisi sabah 05.00'te sona erecek.
İkinci grupta yer alan Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi ile Gaziemir'in Emrez Mahallesi'nde ise 1 Kasım'da başlayıp tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.
MERKEZ İLÇELER PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
BÖLGE-1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI: 31 Ekim-02-04-06-08-10-12-14 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-1 MAHALLELERİ
Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,
Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri
Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,
Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri
Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.
Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,
Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.
BÖLGE-2: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen)
KESİNTİ ZAMANI: 30 Ekim-01-03-05-07-09-11-13-15 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-2 MAHALLELERİ
Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,
Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,
Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri
Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,
Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,
Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.
Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,
Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen).
İzmir’de su kesintileri nasıl başladı?
Kentte su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 6 Ağustos’ta başlayan planlı kesintiler, ilk etapta 3 günde bir uygulanıyordu. Ancak su seviyelerinin istenilen düzeyde toparlanmaması üzerine, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bir olacak şekilde güncellendi. Yeni takvimle birlikte kesintiler 15 Kasım’a kadar sürecek.