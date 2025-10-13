Kabine Toplantısı bu hafta (13 Ekim Pazartesi) var mı? Cumhurbaşkablığı Kabinesi gündem maddeleri

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, "Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar." açıklamasında bulundu.

Bu konuya yönelik önerilerinin olduğunu belirten Tekin, bunların Kabine Toplantısı'nda ve TBMM'de tartışılacağını söyledi.



