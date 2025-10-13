Kabine Toplantısı bu hafta (13 Ekim Pazartesi) var mı? Cumhurbaşkablığı Kabinesi gündem maddeleri

Kabine Toplantısı tarihi ve saati merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Normal şartlarda her iki haftada bir Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nda ekonomik gelişmeler, iç ve dış siyasi meseleler, terörle mücadele çalışmaları gibi kritik konular masaya yatırılıyor. Peki, 13 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, konuya dair bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, iç ve dış siyasi meseleler, terörle mücadeleler gibi konular ele alınacak. Kritik toplantıda, Bakanlar yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarak istişare edilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mevcut 4+4+4 sisteminde yapılan revizyon çalışmasının Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na sunulacağını söylemesiyle gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Normal şartlarda 2 haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı, son olarak 29 Eylül'de yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" düzenlenecek.
"Barış Zirvesi" sebebiyle 13 Ekim 2025 Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapılmayacak. Yeni Kabine Toplantısı tarihi açıklandığında haberimize eklenecek.
4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, "Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar." açıklamasında bulundu.
Bu konuya yönelik önerilerinin olduğunu belirten Tekin, bunların Kabine Toplantısı'nda ve TBMM'de tartışılacağını söyledi.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ele alınıyor.
Terörle mücadele kapsamında, “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımlar da değerlendirilecek.