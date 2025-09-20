KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından kademeli emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi, gözleri 2025 yılı kademeli emeklilik düzenlemesine çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamalarında kademeli emekliliğin orta vadeli planlar arasında değerlendirildiğini belirtti. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesiyle emekli olurken, bu kapsama girmeyen vatandaşlar erken emeklilik için yeni bir düzenleme olup olmayacağını merak ediyor.
EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik hakkı tanınırken, kademeli emeklilik beklentisi de gündemdeki yerini koruyor. Emeklilik sisteminde değişiklik olup olmayacağına ilişkin sorular artarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair net bir açıklama yaptı.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.
Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan konuşmasında emeklilik sistemi konusunda açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusunda, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.