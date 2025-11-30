Kadir Gecesi 2026 tarihi belli oldu: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet açıkladı

Kadrini Kur’an’dan alan gece

Kadir Gecesi, İslam inancında “bin aydan daha hayırlı” kabul edilen, rahmet ve mağfiretin zirve yaptığı müstesna bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu gece, Ramazan ayının kalbi olarak nitelendirilir.





Bu özel gecede meleklerin yeryüzüne indiği, duaların kabul edildiği ve manevi atmosferin yoğunlaştığı hadis ve ayetlerde bildirilmiştir.