İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ





Bu taleplerin ardından 3 toplantı gerçekleşmişti. İlk teklif 13 Haziran’daki 4’üncü toplantıda sunulmuştu. Burada işçi tarafı teklifi kabul etmediklerini söylemişti. İkinci teklini beklemeye koyulmuşlardı. Gözümüz kulağımız artık yarın verilecek ikinci teklifte ve o tekliften sonra sürecin nasıl işleyeceğinde. Bunu yarın görmüş olacağız.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.



