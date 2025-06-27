Kamu işçisi toplu sözleşme sürecinde TÜHİS'in ikinci zam teklifinin yarın öğleden sonra verilmesi bekleniyor. Toplu iş sözleşmesine ilişkin son gelişmeler kamuoyunun yakın takibinde. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 27 Şubat’ta ortak zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundu. Bu süreçte taraflar, 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS’in (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde bir araya geldi. Hükümetin 600 bin kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifi ise geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.Hükümet kamu çalışanları için ikinci zam teklifini bugün verecek. Kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak? 4-D 600 bin kamu işçisi zammı ne zaman belli olacak? İkinci zam teklifi ne kadar, ne zaman açıklanacak?
4-D statüsündeki 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunu kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin kamu işçilerine yönelik zam teklifi ise kısa süre önce kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 4-D 600 bin kamu işçisi zammı ne zaman belli olacak? İkinci zam teklifi ne, belli oldu mu?
İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNMUŞTU
Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 zam öngörüyordu. Ancak bu teklif, başta TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olmak üzere işçi sendikaları tarafından yetersiz bulunmuş ve günlük brüt taban ücretin en az 1.800 TL’ye çıkarılması talep edilmişti.
2. KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ BUGÜN
Kamu işçisi zam oranının bugün öğleden sonra (14:00) belli olması bekleniyor.
İŞÇİ NE TALEP EDİYOR?
Peki süreç nasıl işledi? İşçi tarafı ne talep ediyor? İşçi kesimi 27 Şubat’ta taleplerini dile getirmişti. Günlük en düşük ücreti 1800 TL’ye yükseltilmesi ve bu artışın ardından ücretleri 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talep edilmişti.
İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
Bu taleplerin ardından 3 toplantı gerçekleşmişti. İlk teklif 13 Haziran’daki 4’üncü toplantıda sunulmuştu. Burada işçi tarafı teklifi kabul etmediklerini söylemişti. İkinci teklini beklemeye koyulmuşlardı. Gözümüz kulağımız artık yarın verilecek ikinci teklifte ve o tekliften sonra sürecin nasıl işleyeceğinde. Bunu yarın görmüş olacağız.
Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
İkinci teklifin açıklanmasının ardından sendikalar teklifi değerlendirecek. Anlaşma sağlanamaması halinde görüşmeler arabulucu süreciyle devam edebilecek. Toplu sözleşme; maaş artışlarının yanı sıra, ikramiye, sosyal haklar, fazla mesai ve tazminatlar gibi birçok başlığı da kapsıyor.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Görüşmeler, başta Karayolları, TCDD, enerji santralleri, üniversiteler, bakanlıklar ve hastaneler olmak üzere çok sayıda kamu kurumunda çalışan 4-D statüsündeki sürekli işçileri kapsıyor.
ÖZEL SEKTÖRÜN GÖZÜ DE BURADA
İkinci teklif, hem kamu işçileri hem de özel sektör toplu iş sözleşmeleri açısından belirleyici olacak. Gözler şimdi Perşembe günü hükümetin masaya koyacağı yeni teklifte netleşecek.