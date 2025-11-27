KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, beklenti hangi yönde?

Kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, Merkez Bankası’nın yayımladığı beklenti anketi piyasaların odağını yeniden TÜİK’e çevirdi. 2025 Kasım enflasyonunun açıklanacağı tarih yaklaşırken, memur ve emekli maaş artışlarını etkileyecek oranlara ilişkin beklentiler de güncellendi.
Türkiye ekonomisinde gözler Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde 12 ve 24 ay sonrası TÜFE tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi dikkat çekerken, kira artış oranından memur ve emekli maaşlarına kadar birçok kalemi etkileyecek Kasım verileri için geri sayım başladı.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.
2025 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü belli olacak.
2025 EKİM AYI ENFLASYON NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 37,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,49 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,55, Yİ-ÜFE yüzde 1,63 artış gösterdi.
TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 25,67, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 27 artış oldu.
Böylece, TÜFE yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçmişti.