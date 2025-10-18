KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama TÜFE verilerine göre belirleniyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyon raporu, hem mevcut kiracılar hem de ev sahipleri için büyük önem taşıyor. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi oranda zam yapılacak?
Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artış oranı gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. TÜİK’in enflasyon verileri, kasım ayında yenilenecek sözleşmeler için belirleyici olacak. On iki aylık TÜFE ortalaması üzerinden yapılacak hesaplamayla, yeni kira bedelleri netleşecek. Artış oranını öğrenmek isteyen kiracılar “Kasım ayında kira zammı ne kadar olacak, oran ne zaman belli olacak?” sorularına yanıt arıyor.
KASIM 2025 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım 2025 için kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Bu veriler, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulacak.
Bu oran, 2025 Kasım ayında yapılacak kira artışının üst sınırını oluşturacak. Ev sahipleri, bu oranı aşmamak kaydıyla kira bedellerinde artış yapabilecek. Kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri için önemli bir konu olduğundan, Kasım ayında açıklanacak enflasyon verileri büyük bir merakla bekleniyor.
EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.
Buna göre, Ekim ayında kiraya en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapıldı.