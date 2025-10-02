KİRA ZAMMI EKİM 2025: Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira zammı hesaplama

Kira artış oranları her ay olduğu gibi bu ay da milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte Ekim 2025 kira zammı oranı da netlik kazanacak. Peki yeni ayda ev ve iş yeri kiraları ne kadar zamlanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? İşte güncel detaylar…



