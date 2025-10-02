Yeni Şafak
KİRA ZAMMI EKİM 2025: Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira zammı hesaplama

Ekim 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK’in 3 Ekim Cuma günü açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merak ettiği kira zammı oranı netleşecek. Geçtiğimiz ay kira artış oranı %39,62 olarak uygulanırken, bu ay oran TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Türk Borçlar Kanunu’na göre kira zamları yalnızca TÜFE ortalamasına göre yapılabiliyor. Ev ve iş yeri sahipleri yeni kira dönemi için hesaplamalarını bu orana göre gerçekleştirecek. İşte Ekim ayı kira zammı hesaplama yöntemi, son rakamlar ve en güncel detaylar…

Kira artış oranları her ay olduğu gibi bu ay da milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte Ekim 2025 kira zammı oranı da netlik kazanacak. Peki yeni ayda ev ve iş yeri kiraları ne kadar zamlanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? İşte güncel detaylar…



Ekim ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?


TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ilişkin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bu doğrultuda, Eylül 2025 enflasyon rakamları 3 Ekim Cuma günü saat 10.00’da ilan edilecek. Açıklamanın ardından, ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak Ekim ayı kira artış oranı da resmen belli olacak.


Geçtiğimiz ay kira zammı yüzde kaçtı?


Eylül ayı öncesinde, Ağustos enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte iş yerleri ve konutlarda uygulanacak kira artış oranı %39,62 olarak belirlenmişti. Bir önceki ay ise zam oranı %43,23 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece kira kontratı yenilenen milyonlarca vatandaş, sözleşmelerine bu oran üzerinden zam uyguladı.


Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?


Türk Borçlar Kanunu’na göre kira artışı, 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. 2024 Temmuz itibarıyla kaldırılan %25’lik artış sınırının ardından, kira zammı tamamen TÜFE verilerine endeksli hale getirildi.


Eğer mevcut kira bedeli 10.000 TL ise ve TÜFE’nin 12 aylık ortalaması %40 açıklanırsa:


Zam miktarı: 10.000 × %40 = 4.000 TL

Yeni kira: 10.000 + 4.000 = 14.000 TL


Bu yöntem hem konut kiraları hem de iş yerleri için geçerli olup, ev sahipleri TÜFE oranının altında zam yapabilir fakat üzerinde artış talep edemez.


Merkez Bankası beklenti anketi ne diyor?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı son enflasyon beklenti anketi, yıl sonu için enflasyon tahminini %29,86 seviyesinde gösterdi. Bu beklenti, kira artış oranlarının da önümüzdeki aylarda yüksek seviyelerde seyretmeye devam edeceğine işaret ediyor.


Kira artış oranı kimleri etkiliyor?


Konut kiracıları: Kontrat süresi dolan ev sahipleri ve kiracılar, yeni dönem kira bedelini TÜFE ortalamasına göre belirliyor.


İş yeri kiracıları: Dükkan ve ofis kiralamalarında da aynı oran geçerli. Ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran yazıyorsa, bu oran TÜFE’nin üstüne çıkmadığı sürece geçerli olabiliyor.

