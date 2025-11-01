Yeni Şafak
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama

00:091/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kira artış oranı bu ay da hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı yeni enflasyon verileriyle birlikte, konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak kira zammı oranı netleşecek. Her ay olduğu gibi bu ay da on iki aylık ortalama TÜFE verisi kira artışında yasal üst sınırı belirleyecek. Geçtiğimiz dönemde kira artışı yüzde 38,36 olarak hesaplanmıştı. Peki Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayında kira artış oranı kaç olacak? Ne kadar kira artışı yapılacak? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplamalar...

Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni ayla birlikte kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak Kasım ayı kira zammı oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Her ay olduğu gibi bu ay da on iki aylık ortalama TÜFE verisi, kira artış oranında yasal sınır olacak. Geçtiğimiz ay yüzde 38,36 olarak hesaplanan artış oranının bu ay yüzde 37-39 aralığında şekillenmesi bekleniyor. Ekonomistler, enflasyonun seyrine bağlı olarak yıl sonuna doğru kira zamlarında kademeli bir düşüş yaşanabileceğini öngörüyor.


Ev ve iş yeri kira artış oranı Kasım ayında ne kadar olacak?


2025 Kasım ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi, her ay olduğu gibi bu ay da TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. Ekim ayına ait enflasyon verileri 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak oran, Kasım 2025 kira zammını da belirleyecek.


TÜFE ve ÜFE verileri belirleyici olacak

TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), konut ve iş yeri kiralarındaki artış oranı için temel kriter olarak kabul ediliyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise üretim maliyetlerini gösterse de, kira zammı hesaplamasında yalnızca TÜFE’nin on iki aylık ortalaması dikkate alınıyor.


Ekim ayında ekonomistlerin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2,69 artması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Geçtiğimiz ay kira artışı yüzde 38,36 olmuştu

TÜİK’in Eylül verilerine göre, Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak açıklanmıştı. Bu oran hem konut hem de iş yerlerinde tavan zammı olarak belirlenmişti.


Yeni açıklanacak verilerle birlikte, Kasım ayı kira artış oranı bu rakamın bir miktar altında ya da üzerinde şekillenebilir.

Kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama TÜFE verisi baz alınarak hesaplanıyor.

Formül şu şekilde:

Yeni kira = Mevcut kira × (1 + Artış oranı / 100)

Örnek:

Mevcut kira: 20.000 TL

Artış oranı: %38,36

Yeni kira: 20.000 × 1,3836 = 27.672 TL


Bu hesaplama, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerlidir. Ancak bazı sözleşmelerde kiracı ve ev sahibi anlaşarak daha düşük bir oran belirleyebilir.

Kasım ayı kira artış oranı ne zaman netleşecek?

TÜİK, Ekim 2025 enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi saat 10.00’da duyuracak. Aynı gün, Kasım ayı kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.


Kira sözleşmesi Kasım ayında yenilenecek kiracılar, bu tarihten sonra açıklanacak resmi oranı dikkate alacak.

