KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama

TÜFE ve ÜFE verileri belirleyici olacak

TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), konut ve iş yeri kiralarındaki artış oranı için temel kriter olarak kabul ediliyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise üretim maliyetlerini gösterse de, kira zammı hesaplamasında yalnızca TÜFE’nin on iki aylık ortalaması dikkate alınıyor.





Ekim ayında ekonomistlerin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2,69 artması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.