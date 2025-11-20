Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ilk Evim Arsa projesi kapsamında Kırklareli Pınarhisar’daki arsa tahsis bilgisine ilişkin detayları açıkladı. TOKİ ilk evim arsa kampanya kapsamında, Pınarhisar’da 500 müşterek ve 500 müstakil altyapılı konut amaçlı arsa kontenjanı açıklanmıştı. Söz konusu arsaların yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeli ödeme süreci 3 Şubat 4 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. İşte Pınarhisar TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa projesi çerçevesinde Türkiye genelinde ilk evim arsa projesi öngörülen tahsis tarihlerini açıklamıştı. Kırklareli Pınarhisar ilçesi TOKİ ilk evim arsam tahsis bilgilerine ilişkin mesaj paylaşıldı. İşte Kırklareli Pınarhisar ilk evim arsa teslimi tahsis tarihleri.
TOKİ Arsa ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis nedir?
Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.
TOKİ’den tahsis edilen arsa tapuları ne zaman teslim ediliyor?
Tahsise hazır hâle getirilmiş ve tapuda İdare adına tescili sağlanmış arsalarda, tahsis ve banka borçlanma sürecinin tamamlanmasını müteakip tapu kütüklerine 775 sayılı Kanun 34. madde şerhi ile birlikte arsa tahsis bedeline istinaden İdaremiz lehine ipotek konularak tapularının verilmesi mümkündür. Tapu tescili İdare adına sağlanmamış ise bu süreç öncesinde tapu tescili süreci beklenme zorunluluğu vardır.
Müstakil/Müşterek arsalarda; arsa/konut metrekare ölçüleri ne olacaktır?
İlgili mevzuat gereğince bu arsalarda yapılacak konutların inşaat alanı 150 m2’yi geçemez. Müstakil/Müşterek arsalarda proje onaylama/ruhsat işlemleri nasıl yapılacaktır? Müstakil/Müşterek arsalarda proje onaylama/ruhsat işlemleri projenin bulunduğu yerin belediyesince yapılacaktır.