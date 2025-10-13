Kış saati uygulaması 2025 kalktı mı, geri gelecek mi? Saatler geri alınacak mı? İşte resmî karar

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte 'Türkiye’de saatler geri alınacak mı?' sorusu yeniden gündeme geldi. 2016’da alınan kararla kış saati uygulamasına son verilmişti ve Türkiye kalıcı olarak yaz saatine geçmişti. 2025 yılında da saatler geri alınmayacak, Türkiye GMT+3 zaman dilimini kullanmaya devam edecek. Ancak Avrupa ülkeleri 26 Ekim 2025 Pazar günü saatlerini bir saat geri alacak. İşte detaylar...
“Bu yıl saatler geri alınacak mı?” sorusu yeniden milyonların gündeminde. Sosyal medyada yayılan iddialar merak uyandırırken, 2025 yılında Türkiye’de kış saati uygulamasına dönülüp dönülmeyeceği araştırılıyor. İşte Türkiye’nin saat uygulamasına dair Resmî Gazete kararı ve Avrupa ülkelerindeki güncel durum...
Türkiye’de 2025’te saatler geri alınacak mı?
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı soruyu soruyor: “Türkiye’de saatler geri alınacak mı?”
2016 yılında alınan kalıcı yaz saati kararı hâlâ yürürlükte. Bu karar gereği, Türkiye’de artık her yıl saat değişikliği yapılmıyor ve ülke genelinde GMT+3 dilimi yıl boyunca sabit kalıyor.
Dolayısıyla, 2025 yılında da Türkiye’de saatler geri alınmayacak. Sabah erken saatlerde işe veya okula giden vatandaşlar için gün doğumu biraz daha geç yaşansa da, akşam saatlerinde gün ışığından daha uzun süre yararlanılmaya devam edecek.
Kış saati uygulaması ne zaman kaldırıldı?
Kış saati uygulaması, 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’de tamamen yürürlükten kaldırıldı.
Bu karar, 7 Eylül 2016’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve 30 Ekim 2016 itibarıyla saatlerin geri alınması uygulamasına son verildi.
Böylece Türkiye, yıl boyunca “kalıcı yaz saati” kullanan ülkeler arasına girdi. O tarihten bu yana ülke genelinde hiçbir saat değişikliği yapılmadı.
Avrupa’da saatler ne zaman geri alınacak?
Avrupa ülkelerinde ise durum farklı. Enerji verimliliği ve gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla saat değişikliği uygulaması sürüyor.
Buna göre, Avrupa’da 2025 yılında saatler 26 Ekim Pazar günü sabaha karşı 03.00’te bir saat geri alınacak. ABD’de ise 2 Kasım 2025 Pazar sabahı kış saati uygulamasına geçilecek.
Kış saati uygulaması nedir?
Kış saati uygulaması, gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmak ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla sonbaharda saatlerin bir saat geri alınmasıyla başlar.
Bu uygulama sayesinde sabah saatlerinde daha fazla gün ışığı elde edilir; ancak akşamlar daha erken kararır.
Türkiye’de bu sistem artık kullanılmıyor olsa da, Avrupa ve Amerika’da her yıl düzenli şekilde uygulanıyor.
Kalıcı yaz saati kararının gerekçesi ne?
Türkiye’nin kalıcı yaz saatine geçmesinin temel nedeni, enerji tasarrufu ve verimlilik artışı oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, sabit saat dilimi uygulamasıyla kamu kurumlarında ve özel sektörde enerji tüketimi azaldı, özellikle kış aylarında akşam saatlerinde güneşten daha uzun süre yararlanılması sağlandı.