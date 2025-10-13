Kış saati uygulaması 2025 kalktı mı, geri gelecek mi? Saatler geri alınacak mı? İşte resmî karar





Türkiye’de 2025’te saatler geri alınacak mı?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı soruyu soruyor: “Türkiye’de saatler geri alınacak mı?”





2016 yılında alınan kalıcı yaz saati kararı hâlâ yürürlükte. Bu karar gereği, Türkiye’de artık her yıl saat değişikliği yapılmıyor ve ülke genelinde GMT+3 dilimi yıl boyunca sabit kalıyor.





Dolayısıyla, 2025 yılında da Türkiye’de saatler geri alınmayacak. Sabah erken saatlerde işe veya okula giden vatandaşlar için gün doğumu biraz daha geç yaşansa da, akşam saatlerinde gün ışığından daha uzun süre yararlanılmaya devam edecek.



