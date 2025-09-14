Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi sınavı gerçekleştiriliyor. Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu bugün yapılacak. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak. Üçüncü oturuma 40 bin 637 aday olmak üzere 127 bin 307 aday sınava başvurdu. Peki KPSS Alan Bilgisi sınavı 3. oturumu saat saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek?
KPSS 3. oturum saati merak konusu. 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav maratonu devam ediyor. 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde yapılan sınavın üçüncü ve son oturumu bugün gerçekleştirilecek. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan bu oturumda adaylara 40’ar soru yöneltilecek. Üçüncü oturuma 40 bin 637 aday olmak üzere 127 bin 307 aday sınava başvurdu. Peki KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu hangi saatte başlayacak, sınav ne zaman sona erecek?
Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika olmak üzere 160 dakika cevaplama süresi verilecek.
ÖSYM Başkanlığınca, KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu ile hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi birinci oturumu için adaylara 150 dakika süre verildi. 35 bin 4 kişinin başvurduğu sabah oturumunda, adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.
KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu, 30 il ve 35 sınav merkezinde yapıldı. Alan bilgisi oturumlarına 388'i engelli aday olmak üzere, toplam 127 bin 307 kişi başvurdu. ÖSYM Başkanlığınca, KPSS Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı. KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumuna 51 bin 666 aday başvurdu. Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanıldı. Oturumlarda 16 bin 996 kişi, sınav güvenliği için ise 2 bin 377 emniyet personeli sahada görev aldı.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans 2025 sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.