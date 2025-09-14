KPSS 3. oturum saati merak konusu. 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav maratonu devam ediyor. 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde yapılan sınavın üçüncü ve son oturumu bugün gerçekleştirilecek. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan bu oturumda adaylara 40’ar soru yöneltilecek. Üçüncü oturuma 40 bin 637 aday olmak üzere 127 bin 307 aday sınava başvurdu. Peki KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu hangi saatte başlayacak, sınav ne zaman sona erecek?



