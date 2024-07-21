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KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

09:49 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>ÖSYM KPSS (Alan bilgisi) soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024</p>
ÖSYM KPSS (Alan bilgisi) soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024

2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevap anahtarları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı, 1 ve 2. oturumları 20 Temmuz’da tamamlandı. 3. oturumu ise bugün yani 21 Temmuz 2024’te gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınav sorularını araştıran adaylar, 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM KPSS Alan bilgisi 1., 2., 3. oturumu soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayanlanacak?

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2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan bilgisi 1., 2., 3. oturumu soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayanlanacak? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SON OTURUMU NE ZAMAN BİTECEK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU SORULACAK?

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) dün yapıldı.

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2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) bugün saat 10.15'te düzenlenecek. 160 dakika sürecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

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KPSS Alan Bilgisi sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.



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KPSS ALAN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2024 KPSS Alan Bilgisi sınavında tüm oturumların tamamlanmasının ardından gün içinde sorular ve cevapların erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM KPSS ALAN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.

Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

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#ÖSYM
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