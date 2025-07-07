ÖSYM, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim kademeleri için branş bazlı sıralamalarda güncelleme yapıldığını duyurdu. Yeni revize edilen sıralamalara artık ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabiliyor. Adaylar güncellenen branş bazlı sıralamalarını görüntülemek için giriş yapabilirler. Güncellenen sıralamalarla birlikte adaylar, KPSS tercih sürecinde kendi alanlarındaki genel başarı durumlarını daha sağlıklı biçimde değerlendirme imkanı bulabilecek. İşte KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralama sorgulam ekranı.
ÖSYM, 2024 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans, ön lisans ve ortaöğretim kademelerinde branş bazlı sıralamalarda güncelleme yaptığını duyurdu. Güncellenen bu sıralamalar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıdı. Peki, 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?
KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralaması güncellendi mi?
ÖSYM'den yapılan duyuruda; "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralama nedir?
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
Adaylar, branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurmaları gereken bilgileri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir." denildi.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.