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Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tarihi 2025

Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tarihi 2025

Tuğba Güner
09:2812/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi tarihlere denk geleceği şimdiden merak konusu olmaya başladı. Hicri takvime göre belirlenen ve her yıl farklı tarihlere denk gelen Kurban Bayramı, 2025 yılında da coşkuyla kutlanacak. 2025 Kurban Bayramına kaç gün kaldı ve bayram tatili kaç gün sürecek? İşte Kurban Bayramı tarihi 2025

Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. 2025 Yılı Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek? Bayramda tatil planı yapacak olanlar Kurban Bayramı tatili uzatılır mı, sorusuna yanıt arıyor. 2025 Kurban Bayramı kaç gün kaldı? İşte detaylar...

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü yani bayramın 4. günün bitiminin ardından sona erecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.


KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramı'na 12 Mayıs 2025 tarihi itibariyle 25 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

5 Haziran Perşembe: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

6 Haziran Cuma: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

7 Haziran Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Haziran Pazar: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)




KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?


Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürüyor. Bayram bu sene hafta sonuna doğru başlıyor, hafta sonu devam edip haftanın ilk günü sona eriyor. Bayramın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı bayramdan hemen önce belli olacak.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ


Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı'nın 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı'nın 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı'nın 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı: 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe



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