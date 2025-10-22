KYK BURS SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARKYK burs sonuçları 2025-2026 (kygm.gsb.gov.tr)

KYK BURS SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs başvuru değerlendirme işlemleri 17 Ekim itibariyle başladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 5 (beş) gün geçerken henüz burs ve öğrenim kredisi sonuçları erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 19 Ekim’de tamamlanmış ve sonuçlar 5 Kasım’da duyurulmuştu. Bu yıl en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar sonuçların paylaşılması bekleniyor.