KYK EK YURT BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ: 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır?

YKS ek yerleştirme ve diğer kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak duyuru ile başvuru tarihleri ve e-Devlet ekranı erişime açılacak.

1 /4 Yeni eğitim döneminde üniversiteye yerleşen öğrenciler için ek yurt başvuruları gündemde. YKS ek yerleştirme, DGS, özel yetenek sınavı ve lisansüstü kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, GSB tarafından açıklanacak başvuru tarihlerini bekliyor.

2 /4 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? KYGM'den ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı: "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

3 /4 KYK YURT EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.