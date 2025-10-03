KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek yurt başvuruları öğrencilerin gündeminde. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek kontenjanlarla şanslarını denemek için başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencileri, KYK ek yurt başvurularının açıklanacağı günü bekliyor. İlk yerleştirmede yurt hakkı bulamayan adaylar, ek yerleştirme takvimiyle boş kontenjanlardan yararlanmayı umut ediyor. KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.
Yapılan açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." denildi. Buna göre; KYK ek yurt başvurularının ekim ayının ikinci haftasından itibaren başlaması bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.