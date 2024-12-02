Kış lastiği uygulaması ile birlikte birçok sürücü, araçlarına kış lastiği taktırmak için servisleri tercih ediyor. Kış lastiği değiştirme ücreti ise aracın modeline, jant boyutuna ve seçilen lastiğe göre değişiklik gösteriyor. Lastik sökme, takma ve balans ayarlama işlemleri için ortalama bir ücret aralığı belirtilse de, fiyatlar servislerden servise farklılık gösterebiliyor.