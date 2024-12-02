Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Peki kış lastiği değiştirme ücreti ne kadar? İşte 4 lastik değişim ve balans ücretine ilişkin detaylar.
Kış lastiği uygulaması ile birlikte birçok sürücü, araçlarına kış lastiği taktırmak için servisleri tercih ediyor. Kış lastiği değiştirme ücreti ise aracın modeline, jant boyutuna ve seçilen lastiğe göre değişiklik gösteriyor. Lastik sökme, takma ve balans ayarlama işlemleri için ortalama bir ücret aralığı belirtilse de, fiyatlar servislerden servise farklılık gösterebiliyor.
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman sona erecek?
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.
Lastik değiştirme ücreti ne kadar?
Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.
Türkiye'de en çok kullanılan 205/55 R16 ölçüsündeki yaz lastiklerinin fiyatları 1500 liradan başlıyor.
Türkiye'nin pek çok yerinde rahatlıkla bulunabilen ve lastiklerin 6 ay boyunca saklanabileceği lastik otellerinin fiyatları da 500 ila 1000 lira arasında değişiyor.
Kış lastiği kaç derecede kullanılır?
Lastik üreticileri sadece kar şartlarında değil pek çok koşulda kullanılabilecek nitelikte farklı lastik modelleri üretmektedir. Her hava veya yol koşulunun gerektirdiği sırt kauçuğu esnekliği ve deseni doğal olarak birbirinden farklı olacaktır. Kış lastiği söz konusu olduğunda üreticilerin genel olarak baz aldığı sıcaklık değeri 7°C olmaktadır.
Kış lastiği olarak adlandırılan lastiklerde kullanılan kauçuk materyal 7°C ve altında esnekliğini koruyacak kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanır. Bu sebeple sıcaklığın bu değerin altına düştüğü bölge ve mevsimlerde yasal tarihler dışında kalsa da kış lastiği kullanmak can ve mal emniyeti bakımından uygun bir yaklaşım olacaktır.