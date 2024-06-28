LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liselere gidilir? İşte lise taban puanları...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklanıyor. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak öğrenciler, "LGS'de 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere tam puan 500 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler ve veliler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirmiş durumda. Peki, LGS 2024'te en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, MEB'in açıklamasıyla birlikte LGS 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında tüm detaylar...

1 / 9 LGS sonuçları 2024 açıklandığında, puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirecek. Bu süreçte, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları büyük ilgi görecek. İşte LGS puanlarına göre lise bulma tercih robotu ve diğer detaylar...

2 / 9 LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK? Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

3 / 9 Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor. 2023 yılında LGS taban puanları e-Okul VBS üzerinden adayların erişimine açılmıştı. 2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 / 9 LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR? Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı. 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

5 / 9 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2024 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

6 / 9 LGS LİSE TABAN PUANLARI LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor. 2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

7 / 9 2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. 2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuz tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

8 / 9 LGS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI? LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır. Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir.