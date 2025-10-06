Yeni Şafak
Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Bakan Tekin'den 4+4+4 sisteminde değişiklik açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin revizyonu için kamuoyu talebinin oluştuğunu belirterek, lise eğitiminin 4 yıldan 2+2 veya 3+1 modele indirilmesi tartışmalarını değerlendirdi. Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Liseler 2 yıla mı düşecek? soruları yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin, "Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını açıkladı. Peki, liselerde eğitim süresi kısalacak mı?

LİSE 2 YIL MI OLUYOR, ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR MU?

Türkiye'de 2012 yılından bu yana uygulanan ve kamuoyunda sıkça tartışılan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) üzerinde çalıştığı "revizyon" ile köklü bir değişimin eşiğinde. Bakan Yusuf Tekin, katıldığı bir programda ve yaptığı basın açıklamalarında, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin, özellikle lise kademesinde kısaltılması yönünde toplumda ve akademik çevrelerde güçlü bir talep olduğunu vurguladı. Bu talebin odağında ise liselerin 4 yıllık mecburi eğitiminin 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı (2+2 modeli) ya da 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı (3+1 modeli) bir yapıya kavuşturulması fikri yer alıyor.

Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğine ilişkin soru üzerine, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkati çekti. Eğitim süresinde çağdaş gelişmelere ayak uyduracak, Türkiye'deki toplumsal beklentileri karşılamak üzere bir adım atabileceklerini belirten Tekin, "Geçtiğimiz yıl söyledik bunu. 'Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yaptık ve sürekli de izledik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek." diye konuştu.

4+4+4 SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK RAPORU KABİNE'YE SUNULUYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları, zorunlu eğitim süresine ilişkin önemli bir yol haritası çizdi. Bakan Tekin, kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine Bakanlık bünyesinde bir rapor oluşturulduğunu ve bu raporu çok büyük bir ihtimalle ilk Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağını belirtti.

