Yeni MacBook Air, 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneğiyle satışa sunuldu. Apple, müşterilerine Gök Mavisi, Gece Yarısı (siyah), Yıldız Işığı (sarı) ve Gümüş isimli dört ayrı renkten birini seçme şansı veriyor. Türkiye fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu. Yeni MacBook Air’in Türkiye fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu. Peki MacBook Air Türkiye’de ne kadara satılacak?