Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni MacBook Air modelini tanıttı. Yeni MacBook Air, 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneğiyle satışa sunuldu. Yeni MacBook Air’in Türkiye fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu.
Yeni MacBook Air, 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneğiyle satışa sunuldu. Apple, müşterilerine Gök Mavisi, Gece Yarısı (siyah), Yıldız Işığı (sarı) ve Gümüş isimli dört ayrı renkten birini seçme şansı veriyor. Türkiye fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu. Yeni MacBook Air’in Türkiye fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu. Peki MacBook Air Türkiye’de ne kadara satılacak?
Apple, Yeni Nesil MacBook Air’in pil ömrünün 18 saat olduğunu açıkladı. 12 MP Center Stage destekli FaceTime kamerası, MagSafe şarj bağlantısı, iki adet Thunderbolt 4 portu ve kulaklık jakıyla gelecek cihaz, 32 GB’a kadar birleşik bellek ve 2 TB’a kadar SSD depolama sunuyor.
MacBookAir’de ses sistemi olarak Dolby Atmos kullanılıyor. Liquid Retina ekranıyla bir milyar renk desteği sunan bu model, yüksek kontrast oranı ile görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.
Yeni MacBook Air Türkiye fiyatı ne kadar?
Ön siparişe açılan MacBook Air, 12 Mart’tan itibaren genel satışa çıkacak. 13 inç ekran boyutlu modelin başlangıç fiyatı 49.999 TL, 15 inç modelin başlangıç fiyatı ise 59.999 TL olarak belirlenmiş.
GPU ve depolama alanı seçeneklerine göre fiyatlar yükselebiliyor. MacBook Air’in 24 GB birleşik bellek ve 512 GB SSD depolama seçeneği sunan versiyonu 69.999 TL (13 inç) ve 79.999 TL’den (15 inç) satılıyor.