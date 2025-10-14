Yeni Şafak
Yeni yaptırımlar yolda: Trafikte makas atan 90 bin lira ceza ödeyecek

Yeni yaptırımlar yolda: Trafikte makas atan 90 bin lira ceza ödeyecek

14/10/2025, Salı
Makas atan sürücüler ile ilgili yeni yaptırımlar geliyor. Trafik cezalarına yeni düzenleme getirilmesiyle birlikte birçok cezada artış meydana gelecek. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında “makas atmanın cezasında da önemli oranda değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada makas atan araçların trafikten men edilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Peki, yeni trafik cezası tutarlarına göre makas atma cezası ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylı bilgiler.

MAKAS ATMANIN CEZASI 2025 DEĞİŞİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin “makas atma” olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldığını duyurdu.

MAKAS ATMA CEZASI NE KADAR OLDU?

Yeni kanun teklifine göre, yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak. Tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yöne girmeye 20 bin TL ve şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmeye 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Otoyolda ters yönde giden bir sürücü kazaya davetiye çıkartması durumunda trafikten men edilebilecek.


Makas Atan Sürücü Nasıl Tespit Edilir?

Trafik polislerinin doğrudan gözlemi,

MOBESE kameraları,

Vatandaşların sunduğu video kayıtları ve ihbarlar,

Plaka Tanıma Sistemleri (PTS).

Makas Atma Cezasına İtiraz

Makas atma cezası tebliğ edildikten sonra, 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılarak itiraz edilebilir. İtiraz için ceza tutanağı, olay anına ilişkin görüntüler veya tanık beyanları gibi belgeler sunulabilir. İtiraz süresi geçirildiği takdirde ceza kesinleşir ve peşin ödeme indirimi de kullanılamaz.

