Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular 21-25 Ekim tarihleri arasında alındı. İŞKUR Gençlik programı kapsamında bu üniversitede öğrenim gören öğrenciler için 2400 kontenjan ayrıldı. Programa toplam 5 bin 18 öğrenci başvurdu. Program çalışma süresi 30 Haziran 2026 olarak açıklandı. İŞKUR Gençlik Programı noter kurası bugün çekiliyor. Peki Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil ve yedik isim listesi açıklandı mı, kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.
Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği yapılarak düzenlenen ve bir aktif işgücü programı olan İŞKUR Gençlik Programı başlıyor. Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular 21-25 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi gözler noter kura sonuçlarında.
Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi, kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
Devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 21-25 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Marmara Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için ayrılan 2400 kontenjana toplam 5 bin 18 öğrenci başvurdu. Büyük ilgi gören programda 2400 kontenjan, Noter kurasıyla belirlenecek. Kurada ismi belirlenen öğrenciler arasında İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru şartlarını taşıyanlar istihdam edilecek.
Noter kurası 30 Ekim 2025 tarihinde saat 12:30'da Göztepe Yerleşkesi İbrahim Üzümcü Kültür Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.
İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Kura Çekilişi Sonuçları İsim Listesi İçin Tıklayın
İşkur Gençlik Programı İçin Genel Bilgiler:
Programa katılım sağlanan süre için öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.083,00 TL ödeme yapılacak olup, ayrıca katılımcıların Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primleri karşılanacaktır.
Tüm program boyunca haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.
Katılımcı olarak belirlenen her bir öğrencinin katılım günleri ve katılım gün sayıları belirlenirken; öğrencilerin ders programları ve talepleri göz önünde bulundurulur.
Üniversitede Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak görev yapmakta olan öğrencilerimizden, İŞKUR Gençlik Programından faydalanmak isteyenlerin programa başvuru tarihinden en az 1 gün öncesinde bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekmektedir.
İŞKUR Gençlik Programına ilişkin tüm detaylı bilgiler https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/iskur-genclik-programi internet adresinde yer almaktadır.
Not: Noter Kurası Çekimi gün ve saati için ayrıca duyuru yapılacaktır. Noter Kurası Çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra istenilecek belgeler Üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
İŞKUR Gençlik Programı nedir?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
İŞKUR Gençlik Programı'na katılımda hane geliri şartı var mıdır?
Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar bu programdan yararlanamaz. (toplum yaşama alanları bu hükümden muaftır.)
İŞKUR Gençlik Programı esnasında başka yerde sigortalı olunabilir mi?
Katılımcıların program esansında başka yerde sigortalı olmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.