Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği 10 bin öğretmen ataması için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Atama süreci, Milli Eğitim Akademisi kapsamında yürütülecek ve yeni öğretmenlerin sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamasına göre tüm detaylar, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Kadro ve branş dağılımının, öğretmen ihtiyacı ve bütçe dengesi dikkate alınarak belirleneceği ifade ediliyor. Geçmiş atamalarda olduğu gibi bu yıl da Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim, Okul Öncesi, İngilizce ve Din Kültürü branşlarının öne çıkması bekleniyor.

1 /6 10 bin öğretmen atamasına ilişkin MEB’in nihai kontenjan listesi, Cumhurbaşkanı onayının ardından ilan edilecek ve başvuru takvimi yayımlandığında öğretmen adayları sürece dahil olabilecek. Eğitim camiası, atama takvimi ve kontenjan duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasını bekliyor.

2 /6 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir beklenen 10 bin öğretmen ataması için düğmeye bastı. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Bakan Tekin, 2025 yılı öğretmen atama takviminin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Yeni atama süreciyle birlikte hangi branşlara kaç öğretmen alınacağı, kontenjanların neye göre belirleneceği ve sürecin nasıl işleyeceği en çok merak edilen başlıklar arasında.





3 /6 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Bakan Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü’nde açıklanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm süreç, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir.”

Bu açıklamayla birlikte öğretmen adayları için gözler, Kasım ayı sonunda açıklanacak olan atama takvimi ve başvuru sürecine çevrildi.

4 /6 Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı, kadro planlamasını bütçe imkânları ve öğretmen ihtiyacı doğrultusunda şekillendirecek. Henüz resmi branş dağılımı duyurulmadı ancak önceki atamalarda öne çıkan branşlar, bu yılki tabloya da ışık tutuyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında en fazla alım yapılan branşlar şu şekildeydi:

Sınıf Öğretmenliği: 4.378 Özel Eğitim Öğretmenliği: 3.087 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.802 Okul Öncesi Öğretmenliği: 1.321 İngilizce Öğretmenliği: 757

Bu dağılım dikkate alındığında, yeni 10 bin atamada da bu branşların ön planda olması bekleniyor.

5 /6 Atama takvimi Cumhurbaşkanı onayıyla netleşecek Bakan Tekin’in açıklamasına göre 10 bin öğretmen atamasıyla ilgili sürecin son şekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla kesinleşecek.

MEB, öğretmen ihtiyacını ve emekli olan personel sayısını dikkate alarak kadro planlamasını tamamladıktan sonra branş bazlı kontenjan listesini açıklayacak.

15 bin öğretmen atamasında en az alım yapılan branşlar Geçtiğimiz atamada en az kontenjan verilen alanlar ise şöyleydi: Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Almanca Arapça

Bu alanlarda düşük kontenjan verilmesinin nedeni, önceki yıllarda atanan öğretmen sayısının fazla olması ve yeni ihtiyaç doğmamasından kaynaklanıyor.