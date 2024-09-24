TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, 24 Eylül Salı akşamı yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşuyor. 2. sezonuyla Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları arasında heyecanla beklenen isimler yer alıyor. Merak edilen TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler sorusu ise izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezon kadrosu, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü hikayesiyle yine dikkat çekecek. İşte Mehmed Fetihler Sultanı 2. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri…
Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezon, TRT 1 ekranlarında soluksuz takip edilen bir aksiyon dolu serüvene daha başlıyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Esila Umut gibi başarılı oyuncuların yanı sıra kadroya dahil olan yeni isimlerle daha da güçlenen dizi, izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek.
24 Eylül Salı akşamı başlayacak yeni sezonda, Sultan II. Mehmet’in, Bizans’ın kirli oyunlarına karşı deha örneği planlarla düşmanı bozguna uğratmanın yanında, İstanbul’un fethine giden yolları bir bir kat edilmesi sırasında verilen kahramansı mücadeleler ön plana çıkacak.
Dış düşmanlarıyla birlik olan içteki işbirlikçilere karşı ortaya konulan mücadele gözler önüne serilecek. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Mehmed Fetihler Sultanı 2. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri...
Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı?
Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Serdar Gökhan, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerin ve Ghassan Massoud ile Luka Peroš gibi ünlü Hollywood yıldızlarının yer aldığı yapıma bu sezonda Korel Cezayirli, Erdal Küçükkömürcü, Ufuk Karaali, Osman Soykut ve Willma Elles gibi oyuncular katıldı.
Mehmed Fetihler Sultanı dizisi konusu ne?
Şehzade Alaaddin’in beklenmedik ölümüyle sarsılan II. Murat Han’ın Bursa’ya çekilmesi ve yerine oğlu Şehzade Mehmet’in geçmesiyle başlıyor.
Genç ve tecrübesiz olarak görülen II. Mehmet, tahta çıktıktan sonra ilk büyük mücadelesini, Bizans’a sığınan ve destek alan Orhan’a karşı veriyor. Sultan II. Mehmet’in aklında bir düş vardır:
Konstantiniyye’yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirlerini toplar. Ancak çevresindekiler II. Mehmet’in amacını anlamazlar.
Çandarlı’nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniyye’nin alınmasının zor olduğunu düşünerek II. Mehmet’i ikna etmeye çalışır. Ancak II. Mehmet, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. O, bir gün sultan olarak dönecektir.