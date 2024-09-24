Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezon, TRT 1 ekranlarında soluksuz takip edilen bir aksiyon dolu serüvene daha başlıyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Esila Umut gibi başarılı oyuncuların yanı sıra kadroya dahil olan yeni isimlerle daha da güçlenen dizi, izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek.