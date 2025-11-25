MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'linin maaşları ne kadar olacak, zam beklentisi açıklandı mı?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 zammına ilişkin beklentiler, enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle yeniden şekillendi. TCMB’nin yıl sonu enflasyon aralığını yüzde 25-29’dan yüzde 31-33’e yükseltmesi, ocak ayında yapılacak zam oranına dair yeni bir tablo ortaya çıkardı. Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,28 – yüzde 14 bandında oluşabilir. Gözler TÜİK’in aralık verisinde olacak.
Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için kritik veri dönemine girildi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının zam beklentilerini yükseltti. Beklentilere göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12 ile 14 arasında şekillenebilir. Peki, yeni yılda emekli maaşları nasıl değişecek?
2026’DA EMEKLİ MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur emeklilerinin ve emekli maaşı zam oranı aralık ayında netlik kazanacak. Yılın 4. ve son enflasyon raporu TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklandı.
Merkez Bankası, 2025 sonu için enflasyon tahmini aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31-33'e yükseltti. 2026 yılı tahmin aralığı ise yüzde 13-19 olarak sabit kaldı.
Yapılan açıklamayla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammına ilişkin yeni senaryolar da şekillenmiş oldu.
2026'DA EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Emekli aylıkları her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemin enflasyon oranı doğrultusunda yükseliyor. TCMB tarafından yayımlanan yeni tahminlerine göre, yıllık enflasyon yüzde 31 olursa altı aylık enflasyon yüzde 12,28, yüzde 32 olursa yüzde 13,14, yüzde 33 olursa yüzde 14 olacak. Bu tabloya göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14 arasında zam yapılacak. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, 3 Ocak tarihinde belli olacak. Ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, TÜİK enflasyon oranını 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacak. Enflasyon rakamları ile beraber SSK, Bağkur emekli maaş zammı ile memur ve memur emeklisi maaş zammı netlik kazanacak.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Son yıllarda emeklilere Ocak ve Temmuz ayı zam dönemlerinde enflasyon oranı tutarında zam direkt olarak yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.