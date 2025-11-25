MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'linin maaşları ne kadar olacak, zam beklentisi açıklandı mı?

2026'DA EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Emekli aylıkları her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemin enflasyon oranı doğrultusunda yükseliyor. TCMB tarafından yayımlanan yeni tahminlerine göre, yıllık enflasyon yüzde 31 olursa altı aylık enflasyon yüzde 12,28, yüzde 32 olursa yüzde 13,14, yüzde 33 olursa yüzde 14 olacak. Bu tabloya göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14 arasında zam yapılacak. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu.