MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMASI: Memur maaşı ve Memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Memur ve memur emeklilerinin ocak zammına yönelik beklentiler artarken, 4 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle hesaplamalar daha belirgin hâle geldi. Yılın ikinci yarısında açıklanan TÜİK verileri, maaşlara yansıyacak zam oranı için önemli ipuçları sunuyor. Peki memur maaş zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı hangi seviyeye çıkacak? İşte son tahminler…
Zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte memurların gözü enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz–Kasım dönemi için açıklanan enflasyon rakamları, memur ve memur emeklilerinin alacağı farkı netleştirdi. Maaş artış oranı, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanırken, en düşük memur maaşının ne kadar olacağı da merak konusu. İşte memur zammında son durum…
MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı % 16.55 oldu.
SON 2 VERİ KALDI
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılım Anketi’ne göre kasımda enflasyonun %1,59, aralık ayında ise %1,16 seviyesinde gelmesi beklenmekte. Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay düzenli olarak 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcı üzerinden değerlendiriliyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 2026 OCAK ZAM TAHMİNLERİ
Üçlü olarak yapmış olduğumuz tahminimize ek olarak toplu sözleşme oranlarını eklememiz gereklidir. Yıl sonu enflasyon %31 olursa memur ve memur emeklilerine ocakta %18,70 zam yapılacaktır.
Yıl sonu enflasyonu %32 üzerinden gerçekleşirse memur ve emeklilere ocakta %19,60 oranında zam farkı doğacaktır. Yıl sonu %33 olursa memur ve emekliye %20,51 oranında zam oluşacaktır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI YENİ YILDA NE KADAR OLACAK?
Hükümet geçmiş dönemdeki maaş politikasını aynı şekilde uygularsa, yani en düşük emekli maaşına yasal düzenleme ile enflasyon oranında zam verilirse karşımıza şu rakamlar çıkacaktır.
Güncelde 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı %12,28 zam uygulanırsa 18.953 TL olur. %13,14 oranında zam gerçekleşirse taban aylık bu kez 19.099 TL seviyesine gelir. Son olarak da %14 zam olması durumunda yeni yılda en düşük emekli aylığı 19.244 TL seviyesine yükselir.”