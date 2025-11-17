MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMASI: Memur maaşı ve Memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI YENİ YILDA NE KADAR OLACAK?

Hükümet geçmiş dönemdeki maaş politikasını aynı şekilde uygularsa, yani en düşük emekli maaşına yasal düzenleme ile enflasyon oranında zam verilirse karşımıza şu rakamlar çıkacaktır.

Güncelde 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı %12,28 zam uygulanırsa 18.953 TL olur. %13,14 oranında zam gerçekleşirse taban aylık bu kez 19.099 TL seviyesine gelir. Son olarak da %14 zam olması durumunda yeni yılda en düşük emekli aylığı 19.244 TL seviyesine yükselir.”