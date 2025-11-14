Memur maaş zammı tüm hesapları değiştirecek! Baştan sonra hepsi zamlı hesaplanacak

Memur, emekli, asgari ücretli ve özel sektör çalışanlarının gözü 2026 yılı zam açıklamasına çevrildi. Yeni yıl maaş artışları yalnızca gelirleri değil; kıdem tazminatı tavanından bedelli askerlik ücretine, 65 yaş aylığından evde bakım desteğine kadar pek çok sosyal ödemeyi de doğrudan etkileyecek.
2026 memur, emekli ve asgari ücret zamları büyük merakla bekleniyor. Açıklanacak maaş artışları, sosyal yardım ödemelerinden kıdem tazminatı tavanına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterecek. İşte zam takvimine dair son gelişmeler…
Merkez Bankası’nın güncel enflasyon raporunda, yıl sonu tahmini yukarı yönlü revize edilerek yüzde 31–33 aralığına çıkarıldı. Raporda orta nokta olarak yüzde 32 öngörüldü. Bu oran, memur zamlarının belirlenmesinde en kritik gösterge olacak.
Memur Maaş Artışı Nasıl Hesaplanacak?
Memurların maaş zammı yılda iki kez, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanıyor.
MEMUR MAAŞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDAN ETKİLENECEK
Memur maaşları enflasyon oranlarına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yılda iki kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre ocak ve temmuz aylarından milyonlarca kamu çalışanının maaş zamları yeniden hesaplanıyor.
8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Yine toplu sözleşme görüşmelerinde karara uygun olarak memur maaşlarına zamla beraber 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,56
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.