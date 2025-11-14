Memur maaş zammı tüm hesapları değiştirecek! Baştan sonra hepsi zamlı hesaplanacak

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,56

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.